The Guardian : « La France mise sur sa légende Zidane comme sélectionneur pour son retour tant attendu au pays. »

The Sun : « Zidane a enfin été nommé nouveau sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien entraîneur du Real Madrid revient après cinq ans loin du football et tentera de reconstruire l’équipe après son élimination en demi-finale de la Coupe du monde. »

The Telegraph : « Zinedine Zidane est de retour avec son “job de rêve” à la tête de l’équipe de France. »

L'Équipe : « Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006, la Fédération française de football a présenté le successeur de Didier Deschamps. (...) Zidane change désormais d’environnement et de rôle, mais l’impatience et la fascination qu’il suscite restent intactes. »

Le Figaro : « On en parlait depuis si longtemps que cette nomination désormais officielle apparaît comme une évidence. Il n’en reste pas moins que l’homme dégage une telle aura que cet événement s’accompagne d’attentes immenses. Au point que Zidane est érigé en sauveur, en celui qui permettra non seulement de gagner des titres, mais aussi de remporter des matches avec un style de jeu attrayant. »

Le Parisien : « À lui désormais de prolonger l’impressionnant héritage de Didier Deschamps tout en y apposant sa propre empreinte. »

RMC Sport : « Ces cinq dernières années, ZZ s’est retiré de la vie publique. Il a attendu patiemment son heure, apparaissant régulièrement lors de rassemblements, d’événements caritatifs ou dans les stades pour voir jouer ses fils. Cette fois, ça y est enfin. Et l’aventure débutera le 25 septembre avec la première journée de la Ligue des nations en Turquie. »

Zinedine Zidane « rentre à la maison »

Gazetta dello Sport : « Une nomination attendue depuis des années est enfin officielle. Zidane a signé un contrat jusqu’en 2030, avec l’objectif de remporter l’Euro et la Coupe du monde, comme il y est parvenu en tant que joueur (2000 et 1998). »

OE24 : « Le coup de tonnerre Zidane est officiel »

AS : « Zidane rentre à la maison. Cinq ans d’une longue et interminable attente, durant lesquels il a repoussé les offres de grands clubs européens, ont pris fin en 2026. (...) Le destin, aussi capricieux soit-il, a décidé que son premier match sur le sol français dans ses nouvelles fonctions se déroulerait contre l’Italie, cette sélection face à laquelle il a disputé le dernier match de sa carrière active, conclu par une expulsion en prolongation de la finale de la Coupe du monde après avoir asséné un coup de tête à Materazzi. »

Sport : « C’est désormais officiel. Une nouvelle ère s’ouvre dans le football français. Cinq ans après son départ du Real Madrid, Zidane prend les commandes de l’équipe de France à partir de ce mardi. »





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