Au Parc des Princes, il a livré son meilleur match sous le maillot du Barça et réalisé 10 arrêts décisifs, mais il est sorti vaincu sur un score de quatre buts. Tel est le paradoxe qui résume jusqu'ici le parcours européen de Joan Garcia avec les Blaugrana.

Un gardien recruté par le club pour être le rempart censé faire revivre les grandes heures de ter Stegen en 2015, mais qui se retrouve face à un défi personnel et collectif complexe, un défi dont l'intitulé est le suivant : comment garder sa cage inviolée en Ligue des champions ?

Joan Garcia se prépare à faire son retour dans la liste de la sélection nationale après s'être remis de la blessure contractée face au Racing Santander, mais, avant cela, il affronte un examen décisif sur le Vieux Continent.

Selon les chiffres du quotidien espagnol « AS », le jeune gardien a disputé 12 matches en Ligue des champions sous le maillot du Barça sans jamais garder sa cage inviolée.

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Cette saison seulement, ses filets ont tremblé face au Feyenoord, à Galatasaray et au Paris Saint-Germain. La saison passée, il a encaissé 3 buts face à Newcastle, deux buts face à l'Atlético Madrid, et un but face à Chelsea, à l'Eintracht Francfort, au Slavia Prague et à Copenhague.

Le bilan global est lourd : 20 buts en 12 matches, 14 buts la saison dernière et 6 buts en ce début de saison actuelle, soit une moyenne de 1,66 but par match.

Ce chiffre n'est pas qu'une simple statistique individuelle du gardien, c'est le reflet d'une crise défensive collective dont souffre le Barça depuis les quarts de finale de la saison 2024-25, l'équipe ayant échoué à garder sa cage inviolée lors de 18 matches consécutifs dans la compétition. Un défaut fatal qui l'a empêché d'aller loin et l'a privé de finales dont il rêvait à Munich et à Budapest.

Malgré tout, on ne peut faire porter l'entière responsabilité à Garcia. À Paris, il a été l'homme fort de l'équipe sans conteste, ses dix arrêts ayant évité un résultat catastrophique. Mais la défaite 4-2 reste une blessure dans le palmarès de tout gardien de but, d'autant qu'elle a rappelé certaines images douloureuses de la saison dernière face à l'Atlético Madrid.

Malgré son brio dans l'arrêt du coup franc de Julián Álvarez sur le premier but, les analystes estiment qu'il aurait pu mieux en lire la trajectoire, étant donné qu'il était le seul tireur. Il en va de même pour la tête de Sørloth sur le deuxième but, un ballon qu'il était en mesure de gérer comme il l'a fait avec la tête de Ferran Torres à Paris.

Aujourd'hui, avec le recrutement de Joan Garcia, que tout le monde s'accorde à considérer comme une opération réussie, les attentes montent d'un cran. On n'exige pas de lui qu'il soit seulement un bon gardien, mais qu'il soit le gardien capable de réaliser les arrêts décisifs dont ter Stegen a été incapable depuis 2015, les arrêts qui ramènent le Barça sur les sommets de la gloire européenne.