Le Portugais Bernardo Silva a laissé sa première empreinte avec le Real Madrid, après avoir affiché un visage positif lors de ses débuts sous le maillot de l'équipe, malgré le fait qu'il n'ait pas atteint sa pleine condition physique, à un moment où ses responsabilités au sein du milieu de terrain semblent plus importantes que prévu.

Le quotidien espagnol Marca a rapporté que Bernardo était devenu un candidat pour jouer un rôle central dans l'organisation du milieu de terrain du Real Madrid, en particulier après l'échec du recrutement de Rodri, soulignant que le joueur possède les qualités nécessaires pour animer l'équipe et contrôler le rythme du jeu, des éléments dont l'équipe de José Mourinho a cruellement besoin.

Les débuts de Bernardo avec le Real Madrid sont intervenus lors de la rencontre face à Ferencváros, après avoir disputé seulement cinq jours d'entraînement avec ses coéquipiers, mais il a néanmoins livré 45 minutes remarquables et affiché une capacité évidente à gérer le ballon et à se déplacer dans la zone du milieu de terrain.

Le joueur portugais a reçu les éloges de son coéquipier et capitaine de l'équipe Fede Valverde, qui l'a décrit comme un joueur « magique » et une personnalité distinguée, assurant qu'il s'était rapidement intégré au groupe et avait réussi à s'adapter à ses coéquipiers.

La contribution de Bernardo ne s'est pas limitée à l'aspect offensif, puisqu'il a apporté au Real Madrid davantage de stabilité en phase de possession, et a également montré une capacité à participer à la construction du jeu et à organiser les mouvements de l'équipe depuis le milieu de terrain.

Marca estime que Bernardo pourrait se retrouver face à une mission différente du rôle qu'il avait l'habitude de tenir tout au long de sa carrière, puisqu'il pourrait devenir l'un des principaux organisateurs du milieu de terrain du Real Madrid la saison prochaine.

Bien que le joueur ne soit pas un milieu défensif classique, sa capacité à lire le match, à conserver le ballon et à choisir le bon moment pour la passe en fait un sauveur pour l'entraîneur José Mourinho dans ce domaine.

Le Real Madrid a besoin d'un joueur capable d'apporter du calme au milieu de terrain et de contrôler le rythme des matchs.

Le journal a précisé que l'entraîneur portugais serait dans le même temps tenu de gérer avec soin le temps de jeu de Bernardo, compte tenu du fait qu'il a dépassé la trentaine et de la nécessité de préserver sa forme tout au long de la saison.

Mourinho dispose actuellement de Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Bernardo Silva pour occuper les postes du milieu de terrain, tandis que Thiago Pitarch poursuit sa convalescence.

Dès lors, la rotation au milieu de terrain semble inévitable pour Mourinho, mais Bernardo Silva a actuellement une belle occasion de s'imposer comme l'une des clés les plus importantes du Real Madrid, et pourrait devenir le joueur qui apportera à l'équipe le calme et l'organisation qui lui ont fait défaut après le départ de Luka Modric.

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