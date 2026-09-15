Le sauveur au passé sulfureux ? Gladbach envisagerait un énorme coup avec son entraîneur

Comme le rapporte le quotidien Bild, le directeur sportif Rouven Schröder dispose d’un budget de quatre millions d’euros pour pourvoir le poste vacant. Les Fohlen ne reculeraient donc pas devant une éventuelle indemnité à verser pour l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

Ce serait par exemple le cas pour Brian Priske, du Sparta Prague, qui figurerait très haut sur la liste de Gladbach, selon les informations du journal danois Tipsbladet. Il n’existe pas d’informations plus précises sur la durée du contrat du Danois de 49 ans avec le grand club tchèque.

Outre Priske, figurent également sur la liste de Gladbach, selon le quotidien Bild, Alexander Blessin (dernier club : St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Brême), Christian Eichner (Karlsruher SC) et Steffen Baumgart (Union Berlin), une liste examinée non seulement par Schröder, mais aussi par son prédécesseur Roland Virkus, actif depuis juillet au sein de la direction Scouting & Recruitment dans le domaine du « scouting des entraîneurs ». Ce dernier candidat apporterait une certaine dose de piment en cas de nomination.

Où Steffen Baumgart a-t-il travaillé en dernier comme entraîneur ?

Avant ses passages à Berlin et au HSV, Baumgart avait justement entraîné le grand rival de Gladbach, le 1. FC Cologne. Lors de sa première saison, l’actuel homme de 54 ans avait mené les Geißböcke à une sensationnelle septième place, synonyme de qualification pour la Conference League. En décembre 2023, l’entraîneur longtemps apprécié des supporters et Cologne se sont séparés après un total de 98 matches, dans le contexte d’une mauvaise passe sportive.

Malgré son passé à Cologne, Baumgart correspondrait au profil recherché, celui d’un entraîneur expérimenté qui sait aussi gérer les revers. Il serait également important pour les décideurs qu’il se soit déjà penché en profondeur sur Gladbach et n’ait pas d’abord besoin d’étudier des vidéos. Car la situation des Fohlen est déjà critique après seulement trois journées.

Getty Images

À quelle place Gladbach se situe-t-il au classement de Bundesliga ?

Avec zéro point et une différence de buts de 3:12, Gladbach occupe la 17e place de Bundesliga, seul le HSV, toujours sans avoir marqué, fait pire (0:12). Le week-end dernier, le Borussia avait livré une prestation effrayante sur la pelouse du SC Fribourg (0:5), ce qui a finalement scellé le sort de Polanski.

L’homme de 40 ans, qui avait d’abord assuré l’intérim la saison passée après le licenciement de Gerardo Seoane, était déjà sur la sellette avant le début du nouvel exercice. Après sa promotion au poste d’entraîneur principal, il n’a affiché qu’une moyenne de 1,10 point par match en 29 rencontres.