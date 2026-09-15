Comme le rapporte le journal Bild, le directeur sportif Rouven Schröder dispose d’un budget de quatre millions d’euros pour pourvoir le poste vacant. Les Fohlen ne reculeraient donc pas devant une éventuelle indemnité pour l’arrivée d’un nouvel entraîneur.

Ce serait par exemple le cas pour Brian Priske, du Sparta Prague, qui, selon des informations du journal danois Tipsbladet, figurerait en très bonne place sur la liste à Gladbach. Il n’y a pas davantage de précisions concernant la durée du contrat du Danois de 49 ans avec le cador tchèque. Comme le rapportent toutefois de manière concordante Sky et la Rheinische Post, ces rumeurs ne seraient pas très fondées. Il ne serait sans doute pas une piste brûlante.

Outre Priske, selon le journal Bild, Alexander Blessin (plus récemment à St. Pauli), Horst Steffen (SV Werder Brême), Christian Eichner (Karlsruher SC) et Steffen Baumgart (Union Berlin) figurent également sur la liste de Gladbach, examinée non seulement par Schröder, mais aussi par son prédécesseur Roland Virkus, actif depuis juillet au sein de la direction scouting & recruitment dans le domaine du « scouting des entraîneurs ». Ce dernier candidat apporterait une certaine dimension sensible en cas de nomination.

Où Steffen Baumgart a-t-il été employé pour la dernière fois comme entraîneur ?

Avant ses passages à Berlin et au HSV, Baumgart avait justement entraîné l’ennemi juré de Gladbach, le 1. FC Cologne. Lors de sa première saison, celui qui est aujourd’hui âgé de 54 ans avait conduit les Geißböcke à une sensationnelle septième place, synonyme de qualification pour la Conference League. En décembre 2023, les chemins de l’entraîneur longtemps populaire auprès des supporters et de Cologne se sont séparés sur fond de déclin sportif, après un total de 98 matches.

Malgré son passé à Cologne, Baumgart correspondrait au profil recherché, celui d’un entraîneur expérimenté, qui sait aussi gérer les revers. Il serait également important aux yeux des décideurs qu’il se soit déjà penché de manière intensive sur Gladbach et qu’il n’ait pas d’abord à étudier des vidéos. Car la situation chez les Fohlen est déjà critique après seulement trois journées.

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À quelle place Gladbach se trouve-t-il au classement de Bundesliga ?

Avec zéro point et une différence de buts de 3:12, Gladbach occupe la 17e place de Bundesliga, seul le HSV, toujours muet offensivement, fait encore pire (0:12). Le week-end dernier, le Borussia avait livré une prestation effrayante sur la pelouse du SC Fribourg (0:5), ce qui a finalement scellé le sort de Polanski.

Le technicien de 40 ans, qui avait d’abord pris l’équipe par intérim la saison passée après le licenciement de Gerardo Seoane, était déjà sous surveillance avant le début du nouvel exercice. Après sa promotion au poste d’entraîneur principal, il n’a affiché qu’une moyenne de 1,10 point en 29 matches.