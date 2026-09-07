Dans un début que personne n'avait anticipé, le vétéran Quique Sánchez Flores a volé la vedette aux géants du coaching en Espagne, en étant sacré meilleur entraîneur de la Liga pour le mois d'août, bien qu'il n'ait pas réalisé un parcours parfait à l'image de ce qu'a fait Hansi Flick avec le Barça.

La lutte en tête du classement du championnat espagnol s'est enflammée de manière précoce et inattendue après quatre journées, le Barça occupant seul la première place avec un parcours parfait de 12 points, tandis que la surprise de la saison, le Deportivo Alavés, s'est hissé à la deuxième place avec 10 points après un départ historique, alors que le Real Madrid a reculé à la troisième place avec 9 points, dans un tableau qui confirme que la concurrence cette saison ne se limitera pas aux deux mastodontes.

La Ligue de football espagnole a officiellement annoncé la victoire de l'entraîneur du Deportivo Alavés pour ce prix, après un départ éblouissant de l'équipe basée à Vitoria, au cours duquel elle a récolté 10 points sur 12 possibles, se maintenant à la deuxième place au classement, juste derrière le Barça.

Sous la houlette de Sánchez Flores, l'Alavés a livré un début de saison idéal, entamé par une victoire écrasante 3-0 face à Getafe au stade Mendizorrotza, puis un match nul 1-1 à l'extérieur face au Rayo Vallecano, avant de conclure le mois d'août par une précieuse victoire 1-0 face à Villarreal à domicile, confirmant qu'il n'est pas qu'un simple invité de passage dans les hauts du classement.

Le train de l'Alavés ne s'est pas arrêté à la fin du mois d'août : lors de la quatrième journée de Liga, hier dimanche, l'équipe a poursuivi ses prestations solides et a signé une victoire éclatante face à Osasuna sur le score de 5-2, portant son total à 10 points à la deuxième place, à seulement deux points du Barça, leader et toujours invaincu, avec trois victoires et un match nul.

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Le sacre de Sánchez Flores pour ce prix est intervenu après qu'il a devancé, lors du vote final, des noms de poids tels que Hansi Flick, entraîneur du Barça, et José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, dans un message clair : le grand travail qu'il accomplit à Vitoria n'est pas passé inaperçu, et l'Alavés est devenu le véritable outsider de la Liga cette saison.