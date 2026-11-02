Il y a 43 ans, lors d'une nuit encore gravée dans la mémoire des supporters du Barça par le sang, la colère et les cartons rouges, Aston Villa a écrit un chapitre controversé aux dépens des Blaugrana.

Aujourd'hui, l'histoire réunit de nouveau les deux géants en Ligue des champions, dans une confrontation qui rappelle l'une des finales de Supercoupe les plus intenses de l'histoire.

Le Barça et Aston Villa s'affrontent demain mardi au Camp Nou, 46 ans après la fameuse « bataille de Villa Park », dans un match porteur d'un riche héritage historique qui dépasse de simples trois points.

La nuit du sang à Birmingham

« Mundo Deportivo » raconte cette histoire qui remonte au 26 janvier 1983, lorsque les deux équipes se sont affrontées lors du match retour de la Supercoupe d'Europe, qui se disputait alors selon un système aller-retour entre le vainqueur de la Coupe d'Europe et le vainqueur de la Coupe des coupes.

Prochains matchs BAR Ligue des Champions 15:00 AVL Regarder

Le Barça avait remporté le match aller au Camp Nou sur le score de 1-0 grâce à un but de Marcos Alonso, malgré l'absence de sa nouvelle star Diego Armando Maradona en raison d'une hépatite, mais le match retour à Villa Park s'est transformé en une véritable bataille.

Aston Villa, champion d'Europe en 1982 après sa victoire sur le Bayern Munich grâce à un but de Peter Withe en finale à Rotterdam, était une équipe se distinguant par sa puissance physique et son agressivité plus que par son talent, et cette nuit-là, le Barça a payé le prix fort.

Après un coup de coude délibéré de Withe à l'encontre du défenseur légendaire du Barça Migueli, ignoré par l'arbitre belge Alexis Ponnet, « Tarzan » a continué à jouer avec un maillot taché de sang et une profonde blessure à la lèvre nécessitant des points de suture, dans une scène qui a consolidé la légende de sa loyauté après qu'il eut disputé la finale de Bâle en 1979 avec une clavicule fracturée.

Le spectacle ne s'est pas arrêté là : à la 80e minute, Gary Shaw a inscrit le but égalisateur, portant le match jusqu'à la prolongation qui a connu le comble du chaos arbitral ; à la 100e minute, un penalty jugé très généreux a été accordé aux locaux.

Alors que le Barça jouait à dix après l'expulsion de Julio Alberto, avant que Marcos Alonso ne reçoive un carton rouge direct pour contestation, et au milieu de ce chaos, Gordon Cowans (100e) et Ken McNaught (105e) ont marqué deux buts, permettant à Aston Villa de s'emparer du titre sur le score de 3-0.

Cruyff ouvre la voie

Cette confrontation n'était pas la première entre les deux équipes : en quart de finale de la Coupe de l'UEFA de la saison 1977-1978, les deux formations s'étaient à nouveau affrontées, et le Barça, mené par Johan Cruyff, avait fait match nul à l'aller en Angleterre 2-2 grâce à des buts de Cruyff et Zuviría, avant de valider sa qualification au retour au Camp Nou sur le score de 2-1 grâce à des buts de Migueli et Asensi, avant d'être ensuite éliminé face à Eindhoven, qui a été sacré champion.

Aujourd'hui, après que Chelsea a rejoint Liverpool et Manchester United au palmarès des champions anglais, Aston Villa, champion d'Europe oublié entre les années 1979 et 1982 avec le légendaire Nottingham Forest mené par Brian Clough, se dresse de nouveau face au Barça, mais cette fois en Ligue des champions dans sa nouvelle formule.