Le quotidien allemand BILD a révélé jeudi soir ce que gagnent tous les sélectionneurs nationaux, si bien que le salaire de Xavi Hernández a lui aussi été dévoilé.

Le sélectionneur le mieux payé au monde est Carlo Ancelotti. Il perçoit dix millions d’euros par an de la fédération brésilienne.

Cela représente trois millions d’euros de plus par an que le numéro deux de la liste : Jürgen Klopp. L’ancien manager de Liverpool touche sept millions d’euros par an de la fédération allemande.

À la troisième place figure Mauricio Pochettino. Il perçoit 6,8 millions d’euros avec les États-Unis. Il est suivi par Thomas Tuchel, qui gagne six millions d’euros avec l’Angleterre.

À la cinquième place, on retrouve Luis de la Fuente. L’entraîneur du champion d’Europe et du monde voit cinq millions d’euros être versés sur son compte chaque année.

À la sixième place se trouve Jorge Jesus, du Portugal, avec un salaire annuel de quatre millions d’euros. Derrière lui vient Zinedine Zidane, qui gagne 3,6 millions d’euros avec la France.

Puis vient Xavi. Le sélectionneur des Pays-Bas reçoit chaque année trois millions d’euros de la KNVB, ce qui le place au huitième rang de la liste. Les neuvième et dixième places sont occupées respectivement par Lionel Scaloni, de l’Argentine, et Ralf Rangnick, de l’Autriche.