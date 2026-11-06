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Harry Kane a officiellement lié son avenir à long terme au Bayern Munich en signant une importante prolongation de contrat à l’Allianz Arena. Le capitaine de l’Angleterre devrait devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du football allemand, le club bavarois mettant tout en œuvre pour conserver son joueur phare.

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Un contrat record à Munich

Kane a officiellement lié son avenir à long terme au Bayern, en signant une prolongation de contrat de deux ans qui maintiendra le prolifique buteur à l'Allianz Arena jusqu'en juin 2029. Cet accord majeur ne comporte pas de clause libératoire, ce qui garantit au géant de Bundesliga le contrôle total de l'avenir du tenant du Ballon d'Or. En concluant cet accord, le champion d'Allemagne le plus titré a envoyé un message fort aux autres grands clubs européens quant à sa puissance financière et à ses ambitions sportives.

Les détails financiers de l'accord donnent le vertige : le joueur de 33 ans devient, sans conteste, le mieux rémunéré de l'histoire du club. Selon des enquêtes publiées par Sky Germany, Kane devrait toucher un salaire annuel brut supérieur à 30 millions d'euros, primes liées aux performances comprises. Ces primes seraient conditionnées à des titres en Bundesliga, à de longs parcours en Ligue des champions, à des distinctions individuelles comme un autre Ballon d'Or, ainsi qu'à des objectifs précis de buts et de passes décisives.

Cette rémunération colossale place l'ancien attaquant de Tottenham Hotspur parmi les trois footballeurs les mieux payés d'Europe. Depuis son arrivée en Allemagne en 2023, contre un montant initial de 95 millions d'euros, Kane a justifié chaque centime investi. Il a maintenu une cadence de buts incroyable, avec 156 réalisations en 161 matches officiels pour le club. Au-delà de son efficacité devant le but, son apport à la création du jeu a été tout aussi précieux : le capitaine de l'Angleterre a délivré 41 passes décisives depuis son arrivée en Bavière.

Dreesen salue le « meilleur attaquant du monde »

La direction du Bayern n'a pas caché sa volonté de repousser ses limites financières pour que sa star reste heureuse au club. Le directeur général Jan-Christian Dreesen a expliqué que le club avait dû atteindre ses limites financières pour finaliser l'accord, tout en soulignant que la qualité du joueur justifiait un tel engagement. Cette décision s'inscrit dans la stratégie du « tout pour le tout » adoptée par le club lorsqu'il l'a attiré loin du nord de Londres il y a trois ans, un transfert qui a changé le paysage du football allemand.

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« Bien sûr, il est évident que le meilleur joueur du monde dispose aussi d'un contrat de premier plan chez nous », a déclaré Dreesen lors de l'annonce de l'accord. « C'est un gros contrat pour nous, pour un grand joueur. Il y a trois ans, c'était le plus gros transfert que nous ayons jamais réalisé à cette échelle. Nous avions dit à l'époque que nous avions un peu misé le tout pour le tout. Mais Harry valait chaque centime, à bien des égards. »

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Kane a trouvé un nouveau foyer

Pour le joueur, la décision de prolonger son séjour en Allemagne a été motivée à la fois par sa satisfaction professionnelle et son bonheur personnel. Kane s'est parfaitement intégré à la vie munichoise, et sa famille s'est bien installée dans la capitale bavaroise. L'attaquant a exprimé son profond attachement aux supporters et au projet sportif actuel du club sous la direction de l'entraîneur Vincent Kompany. Sa principale motivation reste la conquête de titres collectifs, une quête qui a été au cœur du récit entourant cette nouvelle étape de sa carrière.

« Je me sens chez moi au FC Bayern : j'aime le club, les supporters, la ville de Munich. Nous avons une équipe fantastique et, avec Vincent Kompany, un entraîneur fantastique », a déclaré Kane aux médias du club après avoir signé sa prolongation. « Je suis très fier de faire partie de ce club. Toute ma famille est très heureuse ici, je voulais rester, j'attends maintenant l'avenir avec impatience et je veux remporter encore beaucoup de titres avec ce grand club. »

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Un signal fort pour la Bundesliga

La prolongation de Kane donne un formidable coup de pouce à la visibilité internationale de la Bundesliga, en conservant l'une des figures les plus reconnaissables du sport mondial comme principale attraction du championnat. En écartant toute possibilité de départ à prix réduit ou d'activation d'une clause libératoire, le Bayern a protégé son atout le plus précieux alors que le joueur avance en âge. L'absence d'option de prolongation supplémentaire dans cet accord courant jusqu'en 2029 laisse penser qu'il pourrait s'agir du dernier grand contrat de l'illustre carrière de Kane au plus haut niveau du football européen. Alors que le Bayern se prépare à une série de matches cruciaux sur la scène nationale et continentale, le règlement de la situation contractuelle de Kane écarte une éventuelle source de distraction.