À peu près au moment où Lamine Yamal quittait le London Palladium Theatre lundi soir, lunettes de soleil sur le nez et entourage visiblement frustré, Harry Kane publiait un message sur X. « Travaille dur en silence. Laisse ton succès faire du bruit », pouvait-on y lire. On ne peut qu’espérer que Yamal ait vu ce message, ou qu’il le verra mardi. Et qu’il retiendra bien les mots du tout nouveau lauréat du Ballon d’Or.

Car ce n’est ni le fantastique, enthousiasmant et surdoué joueur de 19 ans du FC Barcelone, ni cette force de la nature, douée techniquement, athlétique et redoutable devant le but, nommée Kylian Mbappé et évoluant au Real Madrid, que le jury de 100 journalistes a élu meilleur footballeur du monde en 2026, mais Kane, qui se décrit lui-même comme un travailleur de l’ombre.

Les trois joueurs avaient chacun, à leur manière, des arguments légitimes pour se retrouver, au terme de cette soirée interminable qui avait déjà commencé avec 45 minutes de retard, le Ballon d’Or entre les mains. Yamal était devenu champion du monde avec l’Espagne. Durant le tournoi, il avait certes livré des prestations plutôt décevantes au regard de ses standards, sans doute aussi à cause d’une grave blessure musculaire subie en avril. Mais auparavant, il avait brillé avec le Barça chaque fois qu’il était en bonne santé et avait remporté le championnat avec les Catalans.

Mbappé a terminé meilleur buteur de toutes les compétitions majeures (25 buts en Liga, 15 en Ligue des champions, 10 à la Coupe du monde) et peut même se targuer, à seulement 27 ans, d’être déjà le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Mais il n’a remporté aucun titre avec le Real ou la France.

Et puis il y avait Kane, auteur de 73 buts en 65 matches officiels avec l’Angleterre et le Bayern Munich sur la période prise en compte pour le vote. Il a réalisé une belle Coupe du monde, remporté le championnat et la coupe, mais a été éliminé avec le club le plus titré d’Allemagne en demi-finale de la Ligue des champions par le PSG, puis avec l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde par l’Argentine.

Harry Kane surclassait Yamal et Mbappé dans un domaine

Toutes ces candidatures étaient donc parfaitement légitimes sur le plan sportif, mais chacune avait ses « défauts ». C’est aussi pour cela que, pour une fois, le résultat du vote était attendu avec un véritable suspense, du moins si l’on s’en tenait aux seuls critères sportifs. Car si l’on prend en compte un autre critère censé, à juste titre, jouer un rôle dans le vote, le choix était en réalité évident. Et si Kane n’avait pas été élu, on aurait pu partager l’avis de Katharina Reckers, animatrice du podcast de 11Freunde, et jeter définitivement cette récompense à la poubelle.

Car, outre les performances individuelles et les succès collectifs, la « classe et le fair-play » sont également censés peser lourd dans le vote. On peut débattre longuement de la question de savoir si Kane est vraiment, à l’heure actuelle, le meilleur footballeur du monde. Mbappé est plus athlétique, Yamal évolue dans une autre dimension sur le plan technique. Mais tous deux sont loin d’incarner la « classe et le fair-play ».

Yamal, par exemple, n’a rien trouvé de mieux à faire que d’engager des personnes de petite taille pour divertir les invités à l’occasion de son 18e anniversaire. Le joueur de 19 ans ne donne pas non plus vraiment l’impression d’avoir les pieds sur terre, notamment à cause de l’attitude de son père. L’an dernier déjà, lors du Ballon d’Or, celui-ci s’était révélé mauvais perdant, allant jusqu’à soupçonner une fraude lorsque Ousmane Dembélé avait reçu cette récompense à juste titre.

Ce même Dembélé, d’ailleurs, qui a pris la place de Mbappé au PSG, a appris sous les ordres de Luis Enrique à se mettre au service de l’équipe en tant que numéro neuf, par ses courses et son travail défensif, tout en continuant à briller. Il a fini par récolter les fruits de sa progression.

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Kylian Mbappé a joué un rôle important dans la saison chaotique du Real Madrid

De son côté, si Mbappé court toujours après ses deux plus grands objectifs avec le Real (remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or), c’est aussi parce qu’il n’a pas franchi ce nouveau palier dans son jeu, ou ne veut pas le franchir. Les supporters madrilènes le lui ont fait payer en lançant une pétition réclamant son départ. Lui aussi a joué un rôle important dans la saison chaotique du Real l’an passé. Les médias espagnols et français ont régulièrement évoqué ses caprices de star, ses escapades de courte durée et son comportement condescendant envers ses coéquipiers et les membres du staff. Il a complètement failli à son rôle de leader de l’équipe, que ses performances lui confèrent.

Et pourtant, ces dernières semaines, tous deux ont publiquement revendiqué le Ballon d’Or pour eux-mêmes, de la manière la plus embarrassante qui soit, comme de petits enfants. « Aucun joueur n’a été meilleur que moi la saison dernière », a ainsi lancé Mbappé, en rappelant qu’il s’agissait d’une « récompense individuelle ». Yamal, lui, a mis en avant son titre mondial avec l’Espagne et son titre de champion avec le Barça, affirmant sans détour que, parmi les « deux meilleurs au monde », c’était lui qui le méritait. Il n’a pas parlé de Kane.

La victoire de Kane doit donc leur servir de leçon à tous les deux. Une leçon que Kane a lui-même rappelée noir sur blanc à Yamal et Mbappé : « Travaille dur en silence. Laisse ton succès faire du bruit. »

Pourquoi le Ballon d’Or de Harry Kane est-il mérité ?

Car, contrairement à Yamal et Mbappé, le joueur de 33 ans est probablement, depuis son arrivée au Bayern Munich et, au plus tard, depuis un an, le joueur le plus complet du monde, celui qui a le plus d’influence sur le jeu de son équipe. Ce n’est pas pour rien que son rôle sur le terrain est déjà comparé à celui d’un quarterback : avant-centre au Bayern, Kane lance parfois les attaques d’un long ballon depuis sa propre moitié de terrain. Ou remporte un duel à l’entrée de sa propre surface de réparation. Une particularité qui a récemment conduit le sélectionneur allemand Jürgen Klopp à lancer un débat discutable, mais qui n’a en rien réduit le nombre de buts inscrits par Kane.

Bien sûr, Kane avait aussi de solides arguments purement sportifs, avec son incroyable total de buts et les titres remportés avec le Bayern. Mais son jeu au service de l’équipe sur le terrain, ainsi que son comportement irréprochable en dehors, en tant que leader et modèle, ont finalement joué un rôle tout aussi important dans son élection. Pour les supporters, à une époque où les profils de superstars sont poussés à l’extrême et permettent aux sponsors, aux agents et aux joueurs eux-mêmes de s’en mettre plein les poches, c’est d’abord une excellente nouvelle. Et cela pourrait valoir de l’or au Bayern Munich dans les années à venir.

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Le Ballon d’Or de Harry Kane peut-il aider le Bayern Munich à conserver Michael Olise ?

Car un autre joueur qui préfère lui aussi les actes aux paroles devrait, dans les prochains mois, prolonger à nouveau son contrat avec le club le plus titré d’Allemagne, alors que celui-ci court déjà jusqu’en 2029. Lundi soir, Michael Olise figurait parmi les premiers à féliciter Kane. Alors que lui-même n’a terminé « que » neuvième après une année exceptionnelle, marquée par 27 buts et 41 passes décisives avec le Bayern et la France, son coéquipier Kane est monté sur le toit du football. En jouant au Bayern Munich. En Bundesliga. Et sans avoir remporté le plus grand des titres à la Coupe du monde ou en Ligue des champions.

Pour Olise, cela pourrait être un signal clair et, pour les dirigeants munichois, un argument concret dans les négociations avec ce joueur d’exception très convoité. Les performances réalisées en Bundesliga sous le maillot du Bayern Munich sont reconnues à l’international. Un départ au Real Madrid, au Barça ou dans d’autres clubs réputés plus grands et bénéficiant d’un meilleur soutien lors de l’attribution des récompenses individuelles n’est pas forcément nécessaire pour décrocher les plus grandes distinctions personnelles en tant que footballeur professionnel.

Sans ses coéquipiers au Bayern Munich, avait expliqué Kane lundi soir à Londres, « cela n’aurait pas été possible. La manière dont vous me poussez à avancer et dont nous nous encourageons mutuellement à donner le meilleur de nous-mêmes compte énormément pour moi. » C’est « un honneur de jouer pour le Bayern Munich. Vous représenter est un véritable privilège. Je suis très heureux de ramener ce trophée au Bayern Munich. »

Des mots qui devraient résonner comme une musique angélique aux oreilles du directeur du sport Max Eberl, du président Herbert Hainer, du directeur sportif Christoph Freund, du directeur général Jan-Christian Dreesen et, bien sûr, des puissants membres du conseil de surveillance Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge. Et pas seulement dans la perspective des efforts à venir pour convaincre Olise de rester durablement à Munich.

Au-delà de ce dossier, le Ballon d’Or de Kane pourrait aussi ouvrir la voie à d’autres négociations sur le marché des transferts. Une sorte de sésame doré en forme de ballon sur un marché en surchauffe. Grâce à leur héros anglais, les Bavarois disposent désormais d’un argument supplémentaire de poids pour convaincre les futurs grands joueurs, voire ceux qui sont déjà confirmés, de les rejoindre.

« Harry Kane est un atout pour le Bayern Munich », a une nouvelle fois constaté Eberl, malade et resté chez lui, après l’élection de Kane. Une affirmation qui a toujours été vraie, mais qui ne l’a peut-être jamais été autant que ce soir-là.

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Harry Kane : ses statistiques au Bayern Munich

Saison Matches Buts Passes décisives 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











