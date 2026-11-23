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L’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord organiseront ensemble la Coupe du monde féminine 2035. Ce sera la première Coupe du monde au Royaume-Uni depuis le tournoi masculin de 1966. Seules candidates, les quatre nations ont présenté un projet baptisé « All Together », qui comprend Wembley, Old Trafford et Hampden Park. Une candidature menée par les États-Unis a obtenu l’édition 2031.

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Le Royaume-Uni désigné hôte de la Coupe du monde féminine 2035

L’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le pays de Galles organiseront ensemble la Coupe du monde féminine 2035. Les quatre nations ont été officiellement désignées coorganisatrices lundi, lors d’une réunion virtuelle du Congrès de la FIFA spécialement convoquée à cet effet. Ce sera la première Coupe du monde de football organisée au Royaume-Uni depuis le tournoi masculin accueilli par l’Angleterre en 1966.

Les quatre nations étaient les seules candidates à l’organisation du tournoi, qui réunira 48 équipes pour 104 matchs disputés sur 39 jours. Selon BBC Sport, la FIFA n’a pas encore décidé si les quatre coorganisateurs seront automatiquement qualifiés.

Wembley, Old Trafford et Hampden dans un projet à 19 sites

La candidature « All Together » propose 19 sites : 14 en Angleterre, deux en Écosse, deux au pays de Galles et un en Irlande du Nord. Les stades anglais comprennent Wembley, Old Trafford, l’Emirates Stadium, l’Etihad Stadium, St James’ Park, Villa Park et Elland Road. Hampden Park, Easter Road, le Principality Stadium et le Cardiff City Stadium figurent également sur la liste.

Un Windsor Park réaménagé devrait accueillir des matchs à Belfast. Trois autres stades pourraient encore être ajoutés, dont un éventuel nouveau stade de Chelsea, ce qui porterait le tournoi à 22 sites répartis dans 16 villes.

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La direction de la FA veut prolonger l’héritage de l’Euro 2022

Cette candidature intervient après l’organisation et la victoire de l’Angleterre au Championnat d’Europe féminin en 2022. Mark Bullingham, directeur général de la FA, estime qu’une Coupe du monde peut faire progresser le football encore davantage. « Accueillir l’Euro 2022 nous a permis de changer la donne dans notre pays, en faisant émerger une génération de modèles auxquels aspirer et en renforçant l’envie des femmes et des filles de jouer », a-t-il déclaré.

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« Accueillir une Coupe du monde nous donnerait l’occasion de poursuivre sur cette lancée dans les quatre nations. » Ian Maxwell, directeur général de la fédération écossaise de football, a qualifié cette désignation d’« événement le plus important pour le football des femmes et des filles en Écosse ».

L’édition 2031 attribuée à une candidature menée par les États-Unis, des questions fiscales demeurent

Lors de la même réunion, l’organisation de l’édition 2031 a été attribuée à une candidature commune du Mexique, des États-Unis, du Costa Rica et de la Jamaïque. La FIFA a donné à la candidature du Royaume-Uni une note de 4,3 sur cinq, tout en émettant des réserves sur les garanties gouvernementales en matière de fiscalité et de sécurité.

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En attendant, l’équipe de Sarina Wiegman se concentre sur sa qualification pour le prochain tournoi, tandis que la sélectionneuse convoque deux nouveaux visages pour le barrage de l’Angleterre contre l’Ukraine en vue de la Coupe du monde féminine .