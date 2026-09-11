Le « rosanero » blindé et le marché du groupe City : Inzaghi, Palerme ne peut pas manquer la Serie A

Une armada construite pour dominer le championnat, après la déception des playoffs contre Catanzaro la saison passée. Le Palerme de Pippo Inzaghi a démarré en trombe, avec trois victoires lors des trois premières journées de Serie B, contre la Juve Stabia, Arezzo et la Sampdoria, avec sept buts marqués et trois encaissés, en plus de la qualification en Coupe d’Italie.





QUEL MERCATO ! - La mission, à peine dissimulée, est de creuser l’écart avec les rivaux, pour enfin amener le club du groupe City en Serie A, après tant d’années d’absence : pour cela, aucune dépense n’a été épargnée sur le marché, avec la dernière recrue, celle de Luca Mazzitelli au milieu de terrain, arrivée hier, après un été qui a vu l’ancien de la Juve Mattia Perin arriver dans les buts, les Brésiliens hors catégorie Hernani et Strefezza au milieu de terrain et Gabrielloni et Vavassori en attaque.





HORS NORME - Pour le moment, le bilan affiche cinq victoires en cinq matches, avec le noble scalp de Lecce en Coupe, battu 2-0 au Barbera. L’impression est celle d’une voiture de luxe, mais Inzaghi devra bien la gérer : « Je ne laisse pas les choses à moitié. Aujourd’hui, je n’irais même pas au Real Madrid. Palerme est extraordinaire à tous points de vue. Depuis le premier jour, les gens m’ont donné une confiance inconditionnelle. J’ai une grande dette de reconnaissance envers ces gens. Cette année, ils ont fait des choses à donner des frissons et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les emmener là où ils le méritent. » Une promesse est une promesse.







