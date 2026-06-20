Le roi Willem-Alexander, évoquant son entretien avec le président de la FIFA Gianni Infantino, a déclaré : « J’ai formulé une suggestion concernant… »

Samedi soir, le roi Willem-Alexander, accompagné de la reine Máxima et de la princesse Ariane, a assisté au match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et la Suède (5-1). Après la rencontre, le couple royal a échangé avec la NOS.

« J’ai plusieurs fois cherché du regard le défibrillateur, car j’en ai eu besoin par moments », a déclaré le roi, en référence à cette rencontre palpitante. « Mais au final, j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Ce fut un magnifique match, qui a également été très palpitant. »

« Par moments, ce n’était pas très bon pour mon cœur, mais j’ai adoré. Je suis extrêmement heureux d’encourager les Pays-Bas en cette soirée si spéciale. »

Après la rencontre, les membres de la famille royale ont effectué une brève visite dans le vestiaire de l’équipe néerlandaise, où le roi a constaté que les joueurs étaient « extrêmement heureux ».

« Ils ont fait preuve d’un véritable esprit d’équipe et, ensemble, ils ont totalement maîtrisé la rencontre. Marquer tôt dans le match, c’est évidemment idéal. Pouvoir ensuite rejoindre le vestiaire au nom des dix-huit millions de sélectionneurs du pays et les remercier au nom des Pays-Bas a été un moment très spécial. »

Pendant la rencontre, le couple royal était assis aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino. « Je suis ici en tant qu’invité de la FIFA, et quand Infantino est là, on s’assoit à côté de l’hôte », a expliqué le roi, avant de plaisanter au sujet d’une brève conversation avec le dirigeant de l’instance mondiale. « J’ai peut-être suggéré quelques noms pour le prix de la paix des années à venir. »

Il fait ainsi référence au FIFA Peace Prize, distinction créée en décembre dernier et dont le premier lauréat fut le président américain Donald Trump.

Dans les prochaines heures, Willem-Alexander, Máxima et Ariane se rendront à Kansas City, à environ 1 200 kilomètres de là, pour assister au match de la Coupe du monde entre Curaçao et l’Équateur.