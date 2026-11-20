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Le meneur de jeu sud-coréen Lee Kang-in est entré dans l’histoire en conservant son titre de joueur international de l’année de l’AFC à Bangkok. Après une dernière saison riche en trophées au Paris Saint-Germain et un transfert à l’Atlético de Madrid cet été, le joueur de 25 ans a réussi un exploit que même son compatriote Son Heung-min n’avait pas accompli.

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Un doublé historique à Bangkok

L’international sud-coréen Lee Kang-in est entré dans l’histoire jeudi soir en conservant le prix du joueur international de l’année de l’AFC lors du gala 2026 à Bangkok. Le joueur de 25 ans a devancé son compatriote Hwang In-beom, du FC Porto, et l’attaquant japonais Ayase Ueda, du LOSC Lille, pour décrocher cette prestigieuse distinction.

En conservant son titre, le meneur de jeu de l’Atlético de Madrid est devenu le premier joueur à remporter cette catégorie lors de deux éditions consécutives. Il a également rejoint son illustre compatriote Son Heung-min parmi les seuls joueurs à avoir reçu cette distinction plusieurs fois. Son a soulevé le trophée à quatre reprises, en 2015, 2017, 2019 et 2023.

Des adieux à Paris riches en trophées

Lee a été récompensé après une dernière saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain en 2025-2026. Le milieu créatif a aidé le club français à conserver son titre en Ligue des champions de l’UEFA. Le PSG et le Real Madrid sont ainsi les seuls clubs à avoir remporté la compétition deux fois de suite dans l’ère moderne.

À ce succès européen, Lee a ajouté un troisième titre consécutif en Ligue 1, ainsi que le Trophée des champions 2025, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA. Il a également joué un rôle déterminant dans le parcours du PSG jusqu’à la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, avant de quitter Paris avec 12 trophées majeurs à son palmarès.

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Résilience en sélection et domination sud-coréenne

Sur la scène internationale, Lee est resté un élément indispensable de la Corée du Sud tout au long de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Il a disputé chaque minute de la phase de groupes et délivré la passe décisive lors de l’unique victoire de son équipe, face à la Tchéquie. Ses performances lui ont valu de nombreux éloges malgré l’élimination précoce de la Corée du Sud.

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Son sacre renforce encore la domination sud-coréenne sur ce prix, après les quatre victoires de l’attaquant du LA FC Son et celle du défenseur du Bayern Munich Kim Min-jae en 2022. Lors de la même cérémonie, la milieu de Suwon FC Women Kim Hye-ri et Park Yun-jeong, à la tête de la sélection nationale des moins de 20 ans, n’ont en revanche pas été récompensées malgré leurs nominations dans les catégories féminines.

Un nouveau chapitre à Madrid

Après avoir quitté Incheon pour le centre de formation de Valence en 2011, fait ses débuts à Mestalla et brillé au Real Majorque, Lee a retrouvé la Liga en juillet 2026 en rejoignant l’Atlético de Madrid, 11 fois champion d’Espagne. Désormais installé dans la capitale espagnole, l’international aux 53 sélections cherchera à mettre sa culture de la gagne au service de nouveaux titres nationaux et européens en Espagne.