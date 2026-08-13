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Le roi du professionnalisme : Al-Hilal d'un côté, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli de l'autre !

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Arabie saoudite

« Al-Zaïm », champion historique du championnat saoudien

Le club d'Al-Hilal s'est imposé comme le roi incontesté du championnat saoudien Roshan League à l'ère du professionnalisme, malgré son absence du sacre lors des deux dernières saisons.

La nouvelle saison du championnat saoudien débute aujourd'hui, jeudi, avec 3 matchs opposant Abha au Hazm, Al-Shabab à Al-Qadisiyah, et Al-Ahli à Al-Diriyah.

Il s'agira de la dix-neuvième édition du championnat saoudien à l'ère du professionnalisme, depuis le lancement de sa première édition lors de la saison 2008-2009.

Au cours des 18 saisons précédentes, Al-Hilal a été le véritable « leader » du football saoudien, après avoir remporté le titre du championnat à 8 reprises, soit un taux avoisinant les 50 %, une proportion absolument considérable.

Pour mesurer l'ampleur de ce taux, il suffit de noter qu'Al-Hilal a remporté autant de titres que les clubs d'Al-Nassr, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli réunis.

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Al-Nassr est considéré comme la deuxième équipe la plus titrée du championnat saoudien à l'ère du professionnalisme, avec 4 titres, le dernier remportant la saison écoulée, après une absence de 7 années complètes.

En revanche, Al-Ittihad arrive troisième, avec 3 titres, le dernier lors de la saison d'avant, aux côtés de l'entraîneur français Laurent Blanc.

Quant à Al-Ahli, il n'a remporté qu'un seul titre, aux côtés de son entraîneur historique Christian Gross lors de la saison 2015-2016, soit le même nombre de titres que les clubs d'Al-Fateh et d'Al-Shabab.

Il est à noter qu'Al-Hilal entamera la nouvelle saison de la Roshan League demain, vendredi, en recevant Al-Faisaly sur la pelouse du stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad.

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