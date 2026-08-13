Le roi du professionnalisme : Al-Hilal d'un côté, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli de l'autre !

Le club d'Al-Hilal s'est imposé comme le roi incontesté du championnat saoudien Roshan League à l'ère du professionnalisme, malgré son absence du sacre lors des deux dernières saisons.

La nouvelle saison du championnat saoudien débute aujourd'hui, jeudi, avec 3 matchs opposant Abha au Hazm, Al-Shabab à Al-Qadisiyah, et Al-Ahli à Al-Diriyah.

Il s'agira de la dix-neuvième édition du championnat saoudien à l'ère du professionnalisme, depuis le lancement de sa première édition lors de la saison 2008-2009.

Au cours des 18 saisons précédentes, Al-Hilal a été le véritable « leader » du football saoudien, après avoir remporté le titre du championnat à 8 reprises, soit un taux avoisinant les 50 %, une proportion absolument considérable.

Pour mesurer l'ampleur de ce taux, il suffit de noter qu'Al-Hilal a remporté autant de titres que les clubs d'Al-Nassr, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli réunis.

Al-Nassr est considéré comme la deuxième équipe la plus titrée du championnat saoudien à l'ère du professionnalisme, avec 4 titres, le dernier remportant la saison écoulée, après une absence de 7 années complètes.

En revanche, Al-Ittihad arrive troisième, avec 3 titres, le dernier lors de la saison d'avant, aux côtés de l'entraîneur français Laurent Blanc.

Quant à Al-Ahli, il n'a remporté qu'un seul titre, aux côtés de son entraîneur historique Christian Gross lors de la saison 2015-2016, soit le même nombre de titres que les clubs d'Al-Fateh et d'Al-Shabab.

Il est à noter qu'Al-Hilal entamera la nouvelle saison de la Roshan League demain, vendredi, en recevant Al-Faisaly sur la pelouse du stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad.