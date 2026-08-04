Chelsea est tout proche de s'attacher les services du joueur du Rayo Vallecano, afin de compenser le départ de Marc Cucurella au Real Madrid, au cours de cet été.

Le départ de Marc Cucurella au Real Madrid a imposé d'agir rapidement pour trouver un remplaçant sur le flanc gauche, ce qui a placé ce poste en tête des priorités de Chelsea durant le mercato estival, dans le cadre du plan de l'entraîneur Xabi Alonso visant à remodeler l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Les informations indiquent que Chelsea est sur le point de conclure une transaction avec le Rayo Vallecano, portant sur le recrutement de Pep Chavarría.

Désormais, l'arrière gauche devrait être autorisé à se déplacer pour passer sa visite médicale, dans les heures à venir, et finaliser officiellement le transfert.

Selon le journal « The Athletic », Chelsea est très proche de boucler l'affaire, les conditions personnelles ayant été convenues avec le joueur.

Désormais, il ne reste plus qu'à apporter les dernières retouches aux modalités du transfert avant que l'opération puisse aller de l'avant.

Aucun problème n'est attendu une fois fixé le montant final du transfert, estimé par de précédentes informations à environ 25 millions d'euros.

Chavarría a rejoint le Rayo Vallecano en 2022 et a disputé 125 matchs avec le club, dont la finale de la Ligue Europa Conférence.

Chelsea a déjà recruté huit nouveaux joueurs cet été, pour plus de 300 millions de livres sterling, ce qui inclut un montant record de 117 millions de livres sterling pour s'attacher les services de Morgan Rogers.