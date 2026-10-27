Des rapports de presse ont révélé la position du Français Kingsley Coman, ailier d'Al-Nassr, concernant sa participation au prochain match contre Al-Khaleej en Roshn Saudi League.

Al-Nassr accueille Al-Khaleej après-demain jeudi, au stade Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la douzième journée de Roshn League.

Le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a déclaré que Coman a pris part aux entraînements collectifs effectués par Al-Nassr ce mardi, en vue du match, après s'être remis de sa blessure.

L'ailier français a manqué les deux derniers matchs du club de la capitale en Roshn Saudi League, contre Neom et Al-Faisaly, en raison de sa blessure.

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Coman était censé manquer 4 matchs avec Al-Nassr, mais deux d'entre eux ont été reportés, contre Al-Ahli en Roshn Saudi League et le club émirati Al-Wasl en Ligue des champions d'Asie Elite.

Âgé de 30 ans, il n'a disputé que 8 matchs avec « Al-Alami » depuis le début de la saison actuelle, au cours desquels il n'a réussi à inscrire qu'un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive.

À noter qu'Al-Nassr occupe la deuxième place au classement du championnat saoudien avec 25 points, à deux longueurs d'Al-Hilal, leader, et devant Al-Qadsiah, troisième, à la différence de buts, ce dernier ayant disputé un match de plus.