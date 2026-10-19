Le roi des grands rendez-vous : la tempête Salah balaie les rêves de Besiktas

Mohamed Salah s'est imposé comme le titre principal de la couverture de la presse turque à la suite de la victoire de Trabzonspor sur Beşiktaş sur le score de 2-0, dans l'affiche de la huitième journée du championnat turc, lundi soir.

Les journaux ont mis en lumière le but décisif de Salah, qui a conforté la victoire de son équipe et l'a propulsé en tête du classement des buteurs, au milieu d'éloges sur son influence lors des grands rendez-vous.

Le site Fotomaç a choisi le titre « La tempête Salah » pour mettre en avant la performance du joueur face à Beşiktaş, estimant que son but à la 71e minute a été le tournant qui a donné à Trabzonspor un avantage décisif dans le derby.

Le site n'a pas dissocié ce but de l'éclat de Salah sur le plan individuel, reliant sa contribution à la victoire à son accession en tête du classement des buteurs du championnat turc.

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Présent aux grands rendez-vous

De son côté, le site « Fanatik » s'est concentré sur la capacité de Salah à laisser son empreinte lors des grandes rencontres, rappelant son triplé face à Galatasaray, avant de revenir et de faire trembler les filets de Beşiktaş. Le site a ainsi écrit : « La star mondiale de Trabzonspor, Mohamed Salah, est impossible à arrêter », ajoutant : « Après avoir marqué contre Galatasaray, il a également fait trembler les filets contre Beşiktaş ».

Le site officiel du club de Beşiktaş a décrit le but de Salah comme le moment qui a mis fin aux espoirs de l'équipe d'arracher le nul.

Les couvertures turques ont souligné le gain individuel réalisé par Salah en même temps que la victoire de Trabzonspor, après qu'il a porté son total à 8 buts pour prendre seul la tête des buteurs du championnat turc à l'issue de la huitième journée.

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