Le roi des buteurs… Oliisi se rapproche du record historique de Pelé en Coupe du monde

Michael Oliasi a brillé lors de la victoire 3-0 de l’équipe de France contre la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, délivrant deux passes décisives qui ont consolidé la domination des « Bleus » et confirmé son rôle clé dans le dispositif offensif.

Grâce à lui, les Bleus se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, où ils défieront le Paraguay dimanche matin.

Avec cinq passes décisives au compteur, il occupe actuellement la tête du classement des passeurs de la Coupe du monde 2026.

Selon Opta, il pointe désormais au deuxième rang des passeurs décisifs sur une même édition de la Coupe du monde depuis 1966, juste derrière la légende brésilienne Pelé, auteur de 6 passes en 1970.

Selon Meister Ship, il intègre également le club très fermé des joueurs ayant délivré le plus de passes décisives lors de leurs quatre premiers matchs en Coupe du monde (5), pointant juste derrière le Hongrois László Budai (6 en 1954) et l’Italien Amedeo Piavatti (5 en 1938).

Selon Stats Foot, il intègre également le club très fermé des meilleurs passeurs de l’histoire des Bleus en Coupe du monde, avec 5 offrandes au compteur, derrière René Kopa (8) et à égalité avec Antoine Griezmann.