Le roi des 100 buts ! Mbappe atteint ce cap avec le Real Madrid grâce à un doublé décisif qui fait tomber Barcelone

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Kylian Mbappé a franchi un cap historique en inscrivant son 100e but pour le Real Madrid lors d’une prestation décisive face au FC Barcelone. L’attaquant français a insisté sur le fait que la cohésion du groupe comptait davantage que son record personnel.

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Mbappe atteint la barre des 100 buts pour sa 116e apparition

Kylian Mbappe a un peu plus marqué l’histoire du Real Madrid en inscrivant les deux buts de la victoire 2-1 face à Barcelone au Camp Nou. L’attaquant français a atteint les 100 buts avec le Real Madrid dès sa 116e apparition sous le maillot du club.

Sur ces 100 buts, il en a inscrit 67 en Liga, 25 en Ligue des champions, 4 en Coupe du Roi, 2 en Coupe du monde des clubs, 1 en Supercoupe de l’UEFA et 1 en Supercoupe d’Espagne.

Mbappe a ouvert le score d’une reprise de la cuisse déviée avant de reprendre une passe décisive d’Eduardo Camavinga en fin de match.

L’attaquant fait passer la victoire de l’équipe avant son record personnel

Malgré ces 100 buts atteints en un temps record, Mbappe est resté entièrement concentré sur la réussite collective après le match. « Je suis très heureux, tout le monde sait que j’aime marquer des buts et aider l’équipe de cette manière », a déclaré Mbappe.

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« Mais je pense qu’aujourd’hui, ce n’est qu’un détail, car le plus important, c’est la victoire de l’équipe et la manière dont nous gagnons collectivement. »

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« Cette victoire va donner beaucoup de confiance au groupe et il y aura encore beaucoup de buts, donc ce n’est pas si important », a-t-il ajouté.

Le Français appelle à une unité totale dans la course au titre

Évoquant les exigences du Real Madrid, Mbappe a exhorté ses coéquipiers à maintenir leur niveau d’exigence. « Nous savions que nous devions jouer comme des hommes, mais aussi comme une équipe », a souligné Mbappe.

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« Si nous voulons accomplir des choses cette année, nous devons le faire collectivement... Quand on voit les joueurs que nous avons ici, celui qui dit qu’il n’y a pas de qualité est un menteur. »

« Au bout du compte, gagner et rester dans la course au titre est très important pour nous », a-t-il noté.

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L’attaquant du Real Madrid vise le titre en Liga

Vainqueur de deux trophées Pichichi et d’un Soulier d’or depuis son arrivée à Madrid, Mbappe reste le fer de lance de l’attaque du Real Madrid.

Le Français a déjà inscrit 14 buts toutes compétitions confondues cette saison.

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Mbappe et le Real Madrid se tournent désormais vers leur déplacement à Santander dimanche prochain.