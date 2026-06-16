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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Le roi de France… Mbappé arrache la couronne des Bleus aux mains du Sénégal

France vs Sénégal
France
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Coupe du monde
Kylian Mbappé
O. Giroud
France
Sénégal
É.-U.

La star du Real Madrid est devenue le meilleur buteur de l'histoire de la France

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a brillé en marquant deux buts en seconde période, offrant à la France une victoire spectaculaire (3-1) face au Sénégal, mardi soir, lors de la première journée du groupe 9 de la Coupe du monde 2026.

La star du Real Madrid a ouvert le score à la 66^e minute, bien servi par son coéquipier Michael Olise, avant d’ajouter un deuxième but (le troisième des Bleus) à la 90^e+6 d’une frappe fulgurante depuis l’extérieur de la surface.

D’après les données d’Opta, Mbappé devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 réalisations en 99 sélections, devançant Olivier Giroud, retraité international avec 57 buts en 137 capes. et il pourrait encore alourdir son total lors des prochaines sorties avec les Bleus.

Avec 14 buts au total en Coupe du monde, il dépasse désormais Just Fontaine (13 buts en 1958) et devient le meilleur buteur français de l’histoire de la compétition.

Grâce à ce succès, les Bleus montrent très tôt leurs crocs et confirment qu’ils seront parmi les principaux prétendants au titre de la Coupe du monde 2026, après avoir remporté l’édition 2018 et atteint la finale de 2022.

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Les Bleus totalisent ainsi trois points en tête du groupe 9, en attendant la rencontre Irak-Norvège.



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