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Mohamed Salah est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Égypte. L’attaquant de 34 ans a inscrit deux buts en fin de match lors de la large victoire 5-0 contre le Malawi en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations, atteignant ce cap grâce à un geste d’une audace folle.

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Salah entre dans l’histoire lors de la large victoire des Pharaons

Salah est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Égypte après avoir inscrit un doublé en fin de match contre le Malawi. L’attaquant de 34 ans a marqué à deux reprises dans les dernières minutes pour mener sa sélection à une victoire écrasante 5-0.

À l’entame de la trêve internationale, Salah n’était plus qu’à deux buts du record national, établi de longue date. Au coup de sifflet final, l’attaquant expérimenté s’était emparé seul de cette distinction prestigieuse devant un public en liesse.

Une Panenka audacieuse pour inscrire son 70e but historique

La star de Trabzonspor a attendu une fin de match mouvementée pour réécrire l’histoire. Salah a d’abord rejoint le précédent détenteur du record, Hossam Hassan, à la 84e minute, en trouvant le chemin des filets pour porter son total à 69 buts en sélection.

Loin de se contenter de partager la première place, l’attaquant s’est emparé seul du record dans le temps additionnel. Bénéficiant d’un penalty, Salah a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour tromper le gardien d’une Panenka audacieuse et inscrire avec panache son 70e but historique.

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Une efficacité intacte depuis son départ d’Anfield

Ce nouveau cap franchi par Salah s’inscrit dans une carrière internationale commencée en 2011. En 123 sélections avec les Pharaons, il a régulièrement répondu présent lors des plus grands rendez-vous, tout en confortant son statut d’icône du football africain.

Prochains matchs MWI Africa Cup of Nations Qualification 08:00 EGY

Son efficacité devant le but reste intacte en club depuis son arrivée en Turquie. Salah a déjà inscrit neuf buts en 11 matches de championnat avec Trabzonspor cette saison. Il est devenu le premier joueur, depuis le début des relevés statistiques en 2014-2015, à atteindre dix contributions à des buts lors de ses sept premiers matches de Süper Lig turque.

Un nouveau chapitre majeur dans une carrière légendaire

Le record de buts en sélection égyptienne vient enrichir un palmarès individuel extraordinaire. Avant de rejoindre Trabzonspor, Salah a passé neuf années mémorables à Liverpool, quittant Anfield en tant que meilleur buteur de l’histoire du club en Premier League avec 191 buts. Lors de son passage en Angleterre, il a également contribué à 277 buts pour Liverpool, le total le plus élevé jamais atteint par un joueur sous les couleurs d’un seul club dans l’histoire de la Premier League.