Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, a annoncé ce mardi la nomination de la légende Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France pour une durée de 4 ans, jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Lors de la conférence de presse tenue ce matin en présence de Zidane, Diallo a déclaré : « Très rapidement, nous sommes parvenus aux accords qui nous permettent de nous présenter devant vous. Après avoir consulté ce matin le comité exécutif de la Fédération française de football et lui avoir soumis la candidature de Zidane, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que Zinédine Zidane sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les quatre prochaines années, jusqu'à la Coupe du monde 2030. »

Diallo a ajouté que le contrat entre officiellement en vigueur le 1er août prochain, précisant qu'« en accord avec le sélectionneur, l'ensemble de son staff technique sera annoncé début septembre ».

Le président de la Fédération française a salué cet accord historique en ces termes : « Je remets les rênes de l'équipe de France à l'une de nos plus grandes légendes. En tant qu'entraîneur, il a démontré la grandeur de son talent et de sa compétence. Pour la Fédération, c'est le début d'une nouvelle ère, et nous avons beaucoup de chance que les circonstances se soient réunies pour permettre à cette légende de poursuivre son parcours avec l'équipe de France. »

Diallo a qualifié ce moment d'« exceptionnel », expliquant : « Cela fait près de 14 ans que la Fédération n'avait pas été confrontée à cette situation. C'est également exceptionnel pour la personne assise à mes côtés », faisant référence au fait que la dernière nomination d'un sélectionneur de l'équipe de France remontait à 2012, lorsque Deschamps avait pris ses fonctions.

Diallo n'a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur, déclarant : « Je salue le travail de Didier Deschamps, qui a mené notre équipe de France au sommet pendant 14 ans. Il a redonné à l'équipe de France son image et lui a rendu son éclat sportif. À l'approche de la fin de cette période, il est important qu'il reçoive cette reconnaissance. »

Diallo a dévoilé les coulisses des négociations, expliquant : « Lorsque Didier Deschamps a annoncé en janvier 2025 qu'il ne souhaitait pas poursuivre sa mission, je me suis retrouvé face à une situation sans précédent. Je devais trouver une solution pour garantir la continuité de cet âge d'or du football français avec le début d'une nouvelle ère », ajoutant qu'il s'était engagé à ce que la Fédération soit prête le moment venu.

Il a indiqué que la première rencontre avec Zidane avait eu lieu en février 2025, déclarant : « J'ai rencontré Zidane en février 2025. Depuis, nous nous sommes vus à plusieurs reprises en préparation de son arrivée, et cela a été la rencontre de deux volontés. Zinédine est une légende du football français, et depuis de nombreuses années il avait déclaré que l'un de ses rêves était d'entraîner l'équipe de France. »

Zidane, âgé de 54 ans et vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000 en tant que joueur, devrait diriger l'équipe de France lors de son premier match officiel en Ligue des nations en octobre prochain, lui qui a connu des succès exceptionnels avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur, notamment 3 titres consécutifs en Ligue des champions entre 2016 et 2018.