Le rêve s’est transformé en cauchemar. La presse tunisienne est en deuil après l’élimination précoce de la Coupe du monde

La presse tunisienne exprime ce dimanche une vive colère après l’élimination précoce de la Coupe du monde 2026. Battus 4-0 par le Japon à Monterrey (Mexique), les « Aigles de Carthage » avaient déjà sombré 5-1 face à la Suède lors de la première journée.

Battus 5-1 par la Suède lors de la première journée, les « Aigles de Carthage » ont concédé un second revers face au Japon, synonyme d’élimination mathématique avant même de disputer leur troisième et dernier match de poules face aux Pays-Bas. Un coup dur pour les supporters et l’ensemble du mouvement sportif tunisien.

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« Une situation dramatique »

Le journal Le Quotidien a titré « Et ça continue… » pour commenter l’élimination précoce des Aigles de Carthage.

Kamal Zaïm parle d’un « nouvel effondrement », regrettant cette sortie prématurée de la compétition.

Il déclare : « Les Tunisiens ont été éliminés avant même leur troisième match, alors que nous attendions beaucoup d’eux, dans une compétition qui permet aux trois meilleurs troisièmes de se qualifier pour le deuxième tour. »

Il ajoute : « L’entraîneur Renard a effectué quelques changements, mais, sur le terrain, le sentiment d’impuissance est resté le même. »

Il a également critiqué la prestation des Aigles de Carthage, estimant qu’ils « n’ont pas réussi à construire le jeu ni à se créer d’occasions de but », et a jugé que le successeur de Sabri Lamouchi n’avait pas réussi à renverser cette « situation dramatique ».

Il résume la situation en trois mots : « Tristesse, découragement et c’est navrant ».

«Effondrement défensif»

De son côté, le journal « La Presse » parle d’une « nouvelle déception cruelle » et d’un « effondrement défensif », après neuf buts encaissés en seulement deux rencontres.

Le journal conclut : « La Coupe du monde 2026 s’est transformée en cauchemar pour la Tunisie ».

« La surprise attendue n’a pas eu lieu »

De son côté, le site de la radio Mosaïque FM a mis l’accent sur le changement d’encadrement technique opéré en cours de compétition, rappelant que l’effet positif escompté après la nomination d’Hervé Renard n’a pas eu lieu.

Le reportage conclut : « Malgré un changement d’entraîneur précipité en plein tournoi, le groupe n’a jamais trouvé la cohésion requise pour rivaliser à ce niveau. Pour les supporters tunisiens, c’est une grande déception : leur campagne mondiale s’achève déjà. »