Le rêve insaisissable : Messi et Agüero, l'histoire de deux amis qui n'ont pas pu jouer ensemble

Après des heures et des heures de voyages, de buts, de rires, de pleurs, de blagues et de rêves, ils n'ont pas encore joué ensemble en club.

"Non, je ne vais pas à City. Si cela arrive, ils l'amèneront à Barcelone." Messi avait raison en mai 2018, lorsqu'il a été interrogé dans Líbero (émission de la chaîne argentine TyC Sports) sur la possibilité de jouer dans la même équipe que son ami Agüero. Trois ans plus tard, en mai 2021, Kun était officiellement annoncé comme nouveau footballeur du FC Barcelone et le rêve de jouer ensemble était si proche, à un détail près : que Leo continue au Barça mais finalement, ce ne sera pas possible.

Le contrat de Messi avec son club de toujours a pris fin le 30 juin dernier, et le natif Rosario est allé jouer - et gagner - la Copa América avec l'Argentine sans avoir prolongé son contrat. Le Camp Nou était rempli de doutes : le meilleur footballeur de son histoire aurait déjà pu disputer son dernier match avec le maillot du Barça, un mauvais présage qui est finalement devenu réalité.

Messi et Agüero, l'histoire de deux amis aux opportunités manquées

Lionel Messi et Sergio Agüero ont une amitié qui a commencé il y a plus de 16 ans. Le football les a réunis pour jouer et remporter la Coupe du monde U-20 organisée aux Pays-Bas en 2005, et aucune rivalité ne les a séparés. Ni celle entre l'Atletico et le Barça en Liga ni celui entre City et le Barça en Ligue des champions. Et ils se sont affrontés plusieurs fois. Ils n'ont jamais joué ensemble sauf en équipe nationale et on sait qu'ils ont tous deux demandé à leurs clubs d'embaucher leur ami, ce que Barcelone a fait à la mi-2021. Laporta et compagnie savaient que la signature de Kun serait importante pour finir de convaincre Messi de continuer au Camp Nou.

Deux semaines avant de jouer cette Coupe du monde, Kun a entendu Leo parler au camp argentin et lui a demandé qui il était. Là, une relation est née qui a surmonté la barrière du temps et de la distance. Et voici comment la désormais ancienne star de Manchester City l'a raconté : "Je ne savais pas qui il était. Nous mangions à la propriété Ezeiza. Il était à ma droite et nous parlions de baskets avec (Ezequiel) Garay et ( Lautaro) Formica. Leo dit quelque chose sur les États-Unis. J'ai pensé "qui est-ce?" J'ai regardé le football, mais d'Argentine, pas d'Europe. Et je dis à Leo, comment tu t'appelles? "Lionel", il me répond . Et je dis " et votre nom de famille ?" ; "Messi". "Vous ne savez pas qui il est ?", m'ont demandé les autres. J'ai su d'après les informations qu'il y avait un bon joueur de Barcelone et moi j'ai dit 'ça y est'. Après, je l'ai vu s'entraîner et j'ai réalisé à quel point il était bon. À la fin, ils nous ont mis ensemble dans la chambre lors de cette Coupe du monde".

Quelque temps plus tard, Agüero a interviewé Messi pour l'émission Mundo Leo, diffusée sur la chaîne Deportv en Argentine, et lui a demandé s'il savait qui il était lorsqu'il l'a rencontré. Ce à quoi Messi a répondu: "J'avais vu que vous aviez fait vos débuts à Independiente, mais quand je vous ai vu ici, je n'ai pas percuté que c'était toi".

"Tu as vu ma magie...", demanda le Kun. "Tu étais avec les moins de 17, nous n'étions pas ensemble, nous étions là à manger." Agüero a continué en mode journaliste et a demandé : "Qui est le meilleur joueur Play que vous ayez rencontré ? Pourriez-vous le battre ?" Et Léo n'a pas renoncé à son gène gagnant : "Je ne connais pas le meilleur, mais je t'ai battu. J'ai dit la vérité, maintenant nous pouvons clarifier cette question. Tu as dit que tu m'as battu et tu m'as battu..."

Quoi qu'il en soit, ce furent des heures et des heures de Play Station, de télévision, de voyages, de buts, de passes décisives, de rires, de pleurs, de jeux, de blagues et de rêves dans des pièces qu'ils partageaient à chaque fois que l'Argentine les réunissait. "Nous sommes très différents. Il est dehors toute la journée en train de faire le con et je suis plus calme", ​​a déclaré Messi dans cette interview avec Líbero. Combien de nuits Messi aura-t-il rêvé que Kun lui cause des ennuis à Barcelone ? Combien de fois Kun a-t-il rêvé de faire le cas avec Messi du lundi au lundi ? Le rêve devra attendre.