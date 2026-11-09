Le rêve du Barça en Ligue des champions sous la menace : la première place en Liga ne masque pas la catastrophe

Le Barça a conquis la première place et empoché trois points précieux au cœur du Wanda Metropolitano, mais il n'a pas répondu à la question la plus importante : cette équipe est-elle réellement capable de remporter la Ligue des champions ?

La victoire 2-1 face à l'Atlético de Madrid a suffi à prendre la tête de la Liga avant la trêve internationale, mais elle a aussi suffi à ouvrir un dossier qui inquiète désormais tous les supporters catalans : la défense.

Lors d'une soirée où l'attaque a été décisive grâce à Fermín López, la défense a de nouveau été le point faible qui a failli tout gâcher, et la question posée par Pablo Pinto dans l'émission « Carrusel Canalla » est devenue le sujet de conversation de toute l'Espagne : « Pensez-vous que le Barça soit capable de remporter la Ligue des champions avec cette ligne défensive ? ».

Un match qui a décidé de la première place et révélé le problème

La Liga a dit au revoir à son public avant la trêve internationale avec un match véritablement passionnant, l'Atlético de Madrid recevant le Barça dans une confrontation décisive pour désigner le leader, le vainqueur s'assurant la première place au moins jusqu'au retour des internationaux.

L'Atlético y a vu une occasion de prouver son retour dans la course, et une occasion de prendre sa revanche après l'affaire Julián Álvarez, qui a affecté négativement les relations entre les deux clubs, tandis que le Barça avait besoin de dissiper les doutes après ses deux défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Les hommes de Diego Simeone ont entamé la rencontre de la meilleure des manières et ont marqué un but au bout de 10 minutes grâce à Giuliano. La première période s'est bien déroulée pour les locaux, mais Fermín López a égalisé juste avant la fin de la période, et tout a basculé après la pause : le Barça s'est amélioré et l'attaquant andalou est parvenu à trouver de nouveau le chemin des filets pour assurer les trois points.

Ce fut une victoire dans des conditions extrêmement difficiles face à une grande équipe, mais elle a soulevé des doutes sur la prestation, notamment défensive, car l'équipe a de nouveau encaissé de nombreux buts, et malgré l'absence de plusieurs joueurs blessés à ce poste, un vaste débat s'est ouvert sur l'avenir de l'équipe si elle ne règle pas son problème défensif.

Le Barça a-t-il besoin d'un défenseur cet hiver ?

Quelques noms de défenseurs ont été évoqués, mais rares sont les voix qui ont défendu les défenseurs actuels, estimant que leur prestation n'avait pas été mauvaise.

L'entraîneur espagnol Marcos López a déclaré : « La prestation de Gerard Martín a été remarquable, honnêtement, il a brillamment joué au poste de défenseur central et de latéral ».

Pourtant, le sentiment demeure qu'il manque quelque chose à l'équipe, comme l'a confirmé le journaliste espagnol Luis Flaquer, affirmant penser : « Si je trouvais un joueur qui apporte de la valeur, je recruterais un défenseur central cet hiver », bien que la marge de manœuvre soit limitée en raison du même problème dont souffre le Barça ces dernières années : la situation financière.

Jordi Martí a expliqué que « la marge restante dans le plafond salarial se situe actuellement entre trois et quatre millions », de sorte que « pour recruter un défenseur central avec un salaire convenable, nous devrons vendre un autre joueur ».

Par conséquent, cette possibilité pourrait dépendre de la vente, par exemple, d'Alejandro Balde, dont Hansi Flick a déjà montré qu'il ne compte absolument pas sur lui. De plus, il a préféré aligner Bryan Fariñas comme latéral, bien qu'il soit milieu de terrain, plutôt que de l'intégrer à l'équipe.

Le piège qui menace Flick

Le joueur retraité Kiko Narváez avait déjà souligné dans « Carrusel Deportivo » qu'il estimait que le Barça était apparu comme « une équipe ordinaire », surtout en comparant la prestation du Bayern Munich en milieu de semaine sur la pelouse du Wanda Metropolitano à celle de l'équipe de Flick dimanche dernier, où l'on avait vu « deux équipes de deux niveaux différents » dans le contexte de la Ligue des champions.

Martí estime que la clé réside dans « la capacité du Barça à corriger sa trajectoire, à ajuster sa tactique et à mieux gérer ses minutes de jeu lorsque le titre est à sa portée, comme il l'a fait aujourd'hui, et à éviter de répéter les erreurs commises lors de ses précédentes éliminations en Ligue des champions ».

Il a insisté sur la nécessité que le Barça sache « gérer ses minutes de jeu avec le ballon pour défendre » et « ajuster les risques liés au fait de s'appuyer sur une ligne défensive avancée lorsque c'est nécessaire », car maîtriser cela au bon moment, « cette petite nuance pourrait déjà réduire les chances de remporter la Ligue des champions ».

Le célèbre journaliste Santi Ovalle a ajouté que, lorsque tous ses joueurs sont pleinement en forme — compte tenu de la blessure de plusieurs joueurs titulaires actuellement ou de leur retour récent de blessure —, le Barça est un concurrent sérieux, bien que quelques voix dissidentes se soient fait entendre.

Une défense de jeunes : est-ce suffisant ?

Miguel Martín Talavera a commenté : « Il semble que les gens oublient que Cubarsí est champion du monde et un joueur titulaire de la meilleure sélection nationale du monde ».

Et Talavera d'ajouter, pour défendre les jeunes : « On ne peut pas s'appuyer sur Gerard Martín, Cubarsí et les jeunes joueurs uniquement lorsqu'on dispute un mauvais match ou qu'on perd, cela me paraît une tromperie, d'autant que Cubarsí, par exemple, a été un titulaire incontestable la saison dernière avec le Barça qui a remporté le championnat et avec la sélection espagnole, où il a disputé tous les matches ».

Ainsi, les dirigeants du Barça semblent très confiants dans le fait que, lorsque tous les joueurs seront disponibles, la situation changera et qu'ils pourront peut-être remporter la prestigieuse Ligue des champions.