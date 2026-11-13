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L'équipe nationale libyenne a décroché une victoire précieuse face à la Tunisie sur le score de 2-0, ce vendredi, lors de la troisième journée des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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Avec ce résultat, la Tunisie recule à la quatrième place du groupe avec deux points, tandis que la Libye grimpe provisoirement en tête avec 4 points.

La 27e minute de la rencontre a été marquée par les réclamations des joueurs tunisiens pour une main et un penalty, mais l'arbitre a refusé de le siffler et a décidé de laisser le jeu se poursuivre.

À la 34e minute est venue une attaque dangereuse de la Tunisie, lorsque Seifallah Latif a reçu un centre et a frappé avec puissance, mais le gardien Ayman Tihar s'est interposé et a dévié le ballon en corner.

Le vétéran Ali Maaloul, l'arrière gauche de la sélection tunisienne, a commis une faute après avoir retenu l'un des joueurs libyens lors d'une contre-attaque tunisienne et l'avoir fait tomber au sol, amenant l'arbitre de la rencontre à accorder un penalty contre la Tunisie, qui a débouché sur le premier but de la rencontre, inscrit par Ali Youssef à la 44e minute.

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Une occasion dangereuse s'est présentée pour la sélection tunisienne à la 58e minute et a failli aboutir à l'égalisation, par le biais d'une frappe puissante de Ben Hamouda captée par Ben Slimane qui l'a envoyée dans les filets, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

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La 60e minute a été témoin du deuxième but de la sélection libyenne, sur une contre-attaque conclue par une superbe passe de Seif Jadour vers Hamdou Elhouni, qui a envoyé une frappe puissante dans les filets du gardien Ayman Dahman, portant le score à 2-0.

Elhouni a provoqué la colère du public tunisien présent dans la rencontre après avoir retiré son maillot lors de sa célébration.

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Sur le plan historique, les deux sélections affichent des bilans différents en Coupe d'Afrique des nations, puisque la sélection tunisienne a été sacrée championne une seule fois en 2004, lorsqu'elle accueillait la compétition, et a atteint les phases finales à 22 reprises, tandis que la plus belle performance de la sélection libyenne fut d'atteindre la finale en 1982, lorsqu'elle s'inclina face au Ghana aux tirs au but.

La victoire libyenne revêt une importance supplémentaire, non seulement en raison de sa valeur dans les calculs du groupe, mais aussi parce qu'elle constitue une première historique pour la sélection libyenne, qui n'avait jamais battu la Tunisie en se déplaçant chez elle.

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Les deux sélections doivent se retrouver le 17 novembre courant en Libye, dans le cadre de la quatrième journée, lors d'une confrontation qui pourrait jouer un rôle décisif dans la détermination de l'équipe la mieux placée pour arracher le billet de qualification du groupe.