Le rêve de Ronaldo s'est envolé… L'Espagne élimine le Portugal de la Coupe du monde

L'Espagne a éliminé le Portugal de la Coupe du monde 2026 en s'imposant 1-0 en huitièmes de finale.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Mikel Merino dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps.

Grâce à ce succès, la Roja défiera en quarts de finale le vainqueur du match États-Unis – Belgique.

Mikel Oyarzabal avait pourtant manqué l’ouverture du score dès la 8^e minute, après une passe en profondeur chirurgicale de Dani Olmo qui l’avait lancé seul face à Diogo Costa ; son tir à ras de terre avait frôlé le poteau gauche.

Cristiano Ronaldo a tenté de répliquer à la 12^e minute en pénétrant dans la surface et en frappant du droit, mais le gardien Unai Simón a repoussé le ballon en corner.

La meilleure occasion portugaise intervient à la 41^e minute : Nuno Mendes tire un corner court, récupère le ballon, entre dans la surface et enroule sa frappe, mais la barre transversale repousse son essai.

La rencontre a été interrompue à la 54^e minute suite à la blessure de Nuno Mendes, le latéral portugais, contraint de céder sa place à Nelson Semedo après l’intervention des soigneurs.

L’Espagne a failli ouvrir le score à la 61^e minute : centre de Dani Olmo, reprise de Pedri à la limite de la surface, mais le ballon passe au-dessus de la barre.

À la 76^e, Bruno Fernandes a profité d’un ballon tombé dans la surface espagnole, l’a contrôlé avant de frapper, mais sa tentative a fini dans le petit filet.

Le seul but de la rencontre est intervenu dès la première minute du temps additionnel de la seconde période : Mikel Merino, lancé en profondeur par Ferran Torres, s’est présenté seul face à Costa et a conclu d’une frappe puissante au fond des filets.