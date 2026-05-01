Le rêve de promotion en Eredivisie du Roda JC s'est envolé après une séance de tirs au but dramatique

Le RKC Waalwijk s'est qualifié pour le deuxième tour des barrages de promotion. Les Brabants ont battu le Roda JC Kerkrade aux tirs au but et peuvent toujours espérer un retour en Vriendenloterij Eredivisie. Au prochain tour, ils affronteront le Willem II en deux manches.

La première période, au Mandemakers Stadion, a offert un spectacle terne. Peu d’occasions, un jeu terne et, logiquement, un score vierge à la mi-temps.

Les Limbourgeois sont pourtant revenus avec plus d’intensité des vestiaires et ont ouvert le score sept minutes après la reprise : bien lancé par Joey Müller, Anthony van den Hurk a enroulé sa frappe vers l’angle opposé, 0-1. La joie a alors envahi le secteur visiteurs, où les supporters du Roda avaient fait le déplacement.

Secoué par cette ouverture du score, le RKC s’est rué vers l’avant. Jesper Uneken a failli égaliser, mais s’est heurté à la vigilance du gardien de Roda, Justin Treichel. Victime de crampes, Van den Hurk a cédé sa place à la mi-temps de la seconde période à Tomas Kalinauskas, auteur mardi de l’égalisation tardive (1-1).

Chez les locaux, Michiel Kramer est entré pour le dernier quart d’heure, ses adieux au football professionnel à 37 ans.

Le Roda JC semblait tenir bon sans trop de difficultés dans les dernières minutes à Waalwijk. Mais tout a basculé pour les Limbourgeois à la 96^e minute. Kramer a intelligemment prolongé un long ballon et c’est l’opportuniste Uneken qui a ensuite marqué dans le coin gauche. Joie folle chez le RKC et désarroi chez le Roda JC, car le temps réglementaire prenait fin immédiatement. Les prolongations, disputées à Waalwijk, n’ont pas permis de désigner un vainqueur. La séance de tirs au but a donc été nécessaire pour trancher.

Yanick van Osch a été le grand héros du RKC lors de la séance de tirs au but en repoussant deux tentatives du Roda JC, tandis que les Limbourgeois ont également frappé la barre transversale. Le RKC garde ainsi l'espoir d'accéder à l'Eredivisie, tandis que le Roda JC reste en Keuken Kampioen Divisie.

Le RKC affrontera le Willem II le 5 ou le 6 mai, le retour étant fixé au 9 mai. Le vainqueur accédera aux demi-finales, dont la finale est programmée les 20 et 23 mai. Actuellement 16e de l’Eredivisie, Telstar est pour l’instant condamné aux barrages.

Almere City a battu le FC Den Bosch 3-2 mercredi après une belle remontée et peut valider son billet à domicile samedi. Le vainqueur de cette affiche défiera De Graafschap au deuxième tour.