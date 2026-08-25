Le rêve de Ligue des champions du NEC définitivement envolé après une soirée cauchemardesque

NEC n’est pas parvenu à atteindre la phase de championnat de la Ligue des champions. Après la défaite 1-3 de la semaine dernière, le club néerlandais s’est incliné 3-0 en Norvège contre le FK Bodø/Glimt. L’équipe de Dick Schreuder est désormais reversée en Ligue Europa.

Les visiteurs ont connu un départ véritablement dramatique. Gonzalo Crettaz a touché le ballon de la main en dehors de la surface et s’est vu montrer un carton rouge direct par l’arbitre Michael Oliver. Le gardien remplaçant Nikolas Polster a dû entrer en jeu, tandis que Kaj Sierhuis quittait le terrain en affichant visiblement son mécontentement.

L’équipe à domicile a dominé en supériorité numérique, sans toutefois parvenir à marquer en première période. Cela s’explique principalement par la bonne performance de Polster dans les buts, lui qui a empêché Bodø/Glimt de marquer grâce à plusieurs belles parades. Dans le temps additionnel, Fredrik André Bjørkan, qui a joué pour Feyenoord peu auparavant, a finalement trouvé la faille après une attaque rapide des Norvégiens.

Très loin dans le temps additionnel de la première période, Sondre Auklend a doublé l’avantage, rendant impossible la mission du NEC d’atteindre la Ligue des champions.

Après la pause, il ne s’est pas passé grand-chose sur le sol norvégien. Le NEC a bien tenté quelque chose, mais n’a pas été capable de se montrer réellement dangereux. Bodø/Glimt s’est contenté de cette avance confortable et a patiemment cherché des ouvertures dans la défense des Nijmégois. La situation a encore empiré pour le NEC lorsque Deveron Fonville a envoyé le ballon dans son propre but.

Le billet pour la Ligue des champions revient donc aux Norvégiens. Le NEC devra se contenter cette saison d’une aventure en Ligue Europa.