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Besiktas JK v Konyaspor - Ziraat Turkish Cup Semi FinalGetty Images Sport
Jonathan van Haaster

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Le rêve de Besiktas en Coupe s'est brisé net à la 98^e minute, victime du coup de grâce d'Orkun Kökçü

Besiktas vs Konyaspor
Besiktas
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Coupe de Turquie

Beşiktaş a été éliminé en demi-finale de la Coupe de Turquie. À domicile contre Konyaspor, la rencontre se dirigeait vers les prolongations, mais à la 98e minute Enis Bardhi a transformé un penalty pour qualifier l’outsider (0-1).

L’attaquant El Bilal Touré a été le premier à se signaler côté Besiktas, avec une frappe fulgurante qui a frôlé la lucarne du gardien de Konyaspor, Bahadir Güngördü.

Dans une rencontre tendue et pauvre en occasions, les locaux se sont créés une nouvelle opportunité juste avant la mi-temps : Oh Hyeon-gyu, bien servi, frappait à bout portant mais trouvait les gants de Bahadir.

Après la pause, Orkun Kökçü a également été tout proche d’ouvrir le score : lancé à l’entrée de la surface, il a été déséquilibré au moment de sa frappe, mais Bahadir a encore repoussé le danger.

Bien que Besiktas se soit montré le plus menaçant, Konyaspor a su rester lucide en fin de match. Un but inscrit à la 87e minute a été refusé pour hors-jeu, mais huit minutes plus tard, les visiteurs ont obtenu un penalty.

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Junior Olaitan a retenu trop longtemps le maillot d’un attaquant, offrant ainsi un penalty que Bardhi a transformé avec sang-froid, envoyant Konyaspor en finale sur le score de 1-0. Le finaliste affrontra soit Genclerbirligi, soit Trabzonspor.

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