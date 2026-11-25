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Le prêt d’Alejandro Garnacho à Aston Villa semble virer au cauchemar après son absence remarquée dans le dernier groupe du club en Ligue des champions. L’ailier argentin, prêté par Chelsea, n’était pas du déplacement à Galatasaray mardi, suscitant des interrogations chez les supporters et les observateurs sur son avenir à long terme sous les ordres d’Unai Emery.

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Emery laisse une place libre sur le banc lors de la défaite à Istanbul

Villa s’est incliné 1-0 en Turquie mardi soir, après un but tardif de la tête de Deniz Gul pour l’équipe locale. Plutôt que de compléter son banc de 12 joueurs, Emery n’a nommé que 11 remplaçants, dont deux gardiens, laissant délibérément une place libre au lieu de sélectionner Garnacho.

Alysson et Johan Manzambi ont débuté sur les ailes, tandis que les entrées en seconde période d’Ibrahim Mbaye, d’Emi Buendia et de George Hemmings n’ont pas permis à Villa de revenir au score. L’Argentin de 22 ans n’a plus joué depuis une apparition de trois minutes contre Fulham le 31 octobre. Cette saison, il n’a disputé que sept matches comme remplaçant et est resté six fois sur le banc sans entrer en jeu.

Emery livre une explication sans détour après un premier avertissement

Interrogé après le coup de sifflet final sur l’absence de l’ailier de Chelsea, Emery a expliqué sans détour son choix. « Aujourd’hui, les joueurs présents étaient ceux que je considère comme les meilleurs pour être avec nous », a déclaré l’Espagnol.

Sa position fait écho aux réserves qu’il avait exprimées dès septembre sur le niveau de préparation de Garnacho après un été perturbé. « [Il doit] continuer à travailler. Travailler, travailler, s’entraîner, travailler. Quand il pourra avoir du temps de jeu, il devra essayer de bien jouer », avait déclaré Emery. « George [Hemmings] joue de façon fantastique, Alysson comprend aussi bien les choses et nous apporte ce que je recherche. »

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Expliquant pourquoi de plus jeunes coéquipiers étaient passés devant lui dans la hiérarchie, l’entraîneur de Villa a ajouté : « Alysson comprend aussi bien les choses et nous apporte ce que je recherche. Mbaye a également bien répondu. Nous voulons une équipe compétitive et des joueurs capables de jouer dans notre style. Garnacho accuse un peu de retard en raison de certaines circonstances rencontrées pendant la présaison. Il faut faire preuve de patience et lui laisser le temps dont il a besoin. »

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Le précédent Harvey Elliott jette un doute sur la clause de 42 millions de livres

À l’arrivée de Garnacho en provenance de Stamford Bridge en juillet, Villa avait annoncé que son transfert « deviendrait définitif l’été prochain si certains critères étaient remplis ». Emery s’était d’abord dit « ravi » de cette recrue, ajoutant : « Il est très talentueux, jeune et nous a montré qu’il souhaitait contribuer à notre projet. Nous sommes vraiment heureux. »

Bien que ces conditions n’aient pas été dévoilées, Chelsea comptait encaisser 42 millions de livres sterling, dont 10 % devaient revenir à Manchester United au titre d’une clause sur la revente, après l’avoir vendu pour 40 millions de livres en 2025. Cependant, Emery avait écarté Harvey Elliott, prêté par Liverpool, la saison dernière pour éviter de déclencher une obligation d’achat de 35 millions de livres, ce qui fait craindre que l’histoire ne se répète.

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Garnacho doit surmonter de nombreux obstacles pour relancer son prêt à Villa

Auteur de huit buts et de quatre passes décisives en 43 matches avec Chelsea la saison dernière avant d’être prêté, Garnacho doit désormais relever un défi de taille pour relancer sa carrière à Birmingham. Alors que des joueurs comme Alysson, Hemmings et Mbaye gagnent la confiance d’Emery, l’ailier doit combler à l’entraînement le retard pris pendant la présaison avant que Villa ne décide, l’été prochain, de rendre son transfert définitif ou non.