Le retour tardif de Levante reste inachevé : le FC Barcelone poursuit sa série de victoires

Le FC Barcelone a parfaitement enchaîné après sa victoire contre Feyenoord (5-1) en Ligue des champions. Les Catalans ont mis fin à la série de huit matches sans défaite à domicile de Levante et se sont imposés 2-4.

L’entraîneur Hansi Flick a modifié son onze de départ par rapport au duel européen. Eric García, Gerard Martin, Xavi Espart, Fermín Lopez et Anthony Gordon ont été titularisés aux dépens de Jules Koundé, Andreas Christensen, João Cancelo, Dani Olmo et Karim Adeyemi.

La première tentative de Barcelone a fait mouche immédiatement. Xavi Espart a inscrit son premier but pour le Barça. Le latéral gauche était monté haut, s’est lancé dans un dribble et a frappé du pied droit à l’entrée de la surface de réparation. Entre quatre joueurs de Levante, sa frappe a fini au fond derrière l’ancien joueur de l’AZ, Matthew Ryan.

L’équipe de Flick a très vite doublé la mise. Raphinha s’est échappé et a foncé vers Ryan, a éliminé le gardien et a remisé depuis la ligne de fond vers Lamine Yamal, lancé. L’Espagnol a expédié le ballon sous la barre : 0-2.

Après la pause, l’équipe catalane a obtenu très rapidement un penalty à la suite d’une faute maladroite d’Aïssa Mandi. Yamal s’est chargé de transformer cette belle opportunité et l’a fait de manière irréprochable. L’attaquant espagnol n’a de nouveau laissé aucune chance à Ryan en envoyant le penalty dans la lucarne gauche et a ainsi inscrit son sixième but de la saison en championnat : 0-3.

Un peu avant l’heure de jeu, Levante a semblé réduire l’écart. Victor García a éliminé le gardien Juan García d’un joli crochet et a décalé Ivan Romero, qui n’est pas parvenu à pousser le ballon dans un but presque vide. Entré en jeu, Christensen a dégagé le ballon devant sa ligne et a ainsi maintenu l’écart à trois buts.

Dans les derniers instants, Levante a profité d’un cadeau du Barça. À la relance, Espart a joué le ballon à côté de Christensen, mais le Danois n’a pas pu atteindre la passe. Romero a intercepté le ballon, a éliminé García et l’a cette fois poussé dans le but vide : 1-3. Dix minutes plus tard, le suspense était totalement relancé, puisque Brugue a ramené l’écart à un but.

La rencontre a longtemps semblé pliée et l’équipe de Flick paraissait se diriger sans problème vers les trois points à Barcelone. Mais sortie de nulle part, la fin de match est tout de même devenue irrespirable. Adeyemi a mis fin au suspense après un joli dribble et a doublé l’avance : 2-4. Le Barça enchaîne ainsi une cinquième victoire consécutive en championnat et compte trois points d’avance sur le deuxième, le Real Madrid.