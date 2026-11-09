Al-Ittihad a reçu un renfort de taille avec le retour aux entraînements collectifs, ce lundi, du milieu de terrain malien Mohamed Dombia, après une longue absence pour cause de blessure. Un développement qui offre au staff technique des options supplémentaires avant la reprise des compétitions, d'autant que l'équipe a besoin de renforcer ses choix au milieu de terrain.

Le retour de Dombia intervient après une absence d'environ 8 mois, à la suite d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou subie lors de la confrontation face à Al-Kholood en mars dernier, dans le cadre de la Coupe du Serviteur des Deux Lieux Saints. Une blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale et un long programme de rééducation.

Le joueur a suivi un programme de soins et de rééducation à Lyon, en France, avant de réussir à franchir les étapes essentielles de sa convalescence et de retrouver les entraînements collectifs, entamant ainsi une nouvelle phase visant à récupérer pleinement sa condition physique et technique.

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Malgré son intégration aux entraînements collectifs, le retour de Dombia à la compétition ne sera pas précipité. Le staff technique le gère avec prudence et compte augmenter progressivement sa charge de travail, afin de lui éviter de subir de fortes contraintes physiques après cette longue période d'absence.

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Le retour du joueur revêt une importance supplémentaire en raison de la blessure à la cheville du Colombien Richard Ríos, qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs semaines. Cela fait du retour de Dombia l'une des solutions sur lesquelles Al-Ittihad pourra s'appuyer pour compenser le manque au milieu de terrain.

Le staff technique espère voir le joueur retrouver son niveau au cours des prochaines semaines, sa participation officielle devant être déterminée en fonction de sa réponse aux charges d'entraînement et de l'évaluation de son état physique, l'objectif étant de le préparer progressivement au cours du mois de décembre prochain.