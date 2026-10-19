Al-Ittihad récupère l'une de ses importantes options offensives avant le rendez-vous très attendu face à Al-Ettifaq, après que l'Allemand Jens Wiessing a décidé de réintégrer le Nigérian George Ilenikhena dans la liste de l'équipe, une démarche qui offre au « Doyen » des solutions supplémentaires en ligne d'attaque et ouvre la porte aux interrogations concernant la situation du Marocain Youssef En-Nesyri, qui figure lui aussi dans la liste des joueurs ayant fait le déplacement à Dammam.

Selon ce qu'a rapporté le journal « Arriyadiyah », Wiessing a écarté le duo composé du Sénégalais Dion Lopy et du Serbe Karlo Simic de la délégation d'Al-Ittihad qui s'est envolée pour Dammam, ce lundi à la mi-journée, en préparation du match face à Al-Ettifaq, mardi, dans le cadre des rencontres de la dixième journée de la Roshn Saudi League, un match prévu à 21 heures.

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Le retour d'Ilenikhena intervient après son absence de la liste d'Al-Ittihad lors du match face à Al-Hilal, rendant l'attaquant nigérian de nouveau disponible pour Wiessing, qui cherche des options offensives plus efficaces, notamment après la défaite dans le Clasico face à Al-Hilal sur le score de 3-2.

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Sa présence représente une occasion pour le technicien allemand d'opérer des changements sur le plan offensif, que ce soit en comptant sur lui dès le coup d'envoi ou en le conservant comme une carte décisive durant la rencontre.

En revanche, il n'est pas encore déterminé si En-Nesyri débutera la rencontre comme titulaire ou prendra place sur le banc des remplaçants, malgré sa présence dans la liste des joueurs ayant fait le déplacement à Dammam.

Wiessing a la possibilité de compter sur le seul attaquant marocain, ou de lancer Ilenikhena à sa place, tout comme l'option de les aligner ensemble reste envisageable si le technicien décide de jouer avec deux attaquants, en fonction des besoins du match et de ce qu'il juge approprié pour exploiter les points faibles de la défense d'Al-Ettifaq.

La liste d'Al-Ittihad compte huit joueurs étrangers : le gardien serbe Predrag Rajković, le Portugais Danilo Pereira, l'Algérien Houssem Aouar, le Néerlandais Steven Bergwijn, son compatriote Georginio Wijnaldum, le Marocain Youssef En-Nesyri, le Nigérian George Ilenikhena et le Colombien Richard Ríos.

La liste a également été marquée par le retour d'Ahmed Al-Ghamdi après sa guérison de la blessure au muscle du mollet qui l'avait éloigné du match face à Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis lors de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Ittihad aborde la rencontre en quête d'un retour à la victoire, après sa défaite face à Al-Hilal en Roshn League, puis face à Shabab Al-Ahli sur le score de 2-1 en compétition continentale, ce qui renforce l'importance du match face à Al-Ettifaq pour Wiessing et ses joueurs.