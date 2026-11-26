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Le terme « Bayern Hollywood », apparu à la fin du siècle dernier, refait surface pour décrire l'état d'ébullition que traverse le club bavarois, où la réalité dépasse désormais la fiction, sur fond de deux crises extrasportives impliquant Jamal Musiala et Manuel Neuer.

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Selon un article du journal Sport, le Bayern Munich traverse une période difficile, alors même que la situation semblait revenue à la normale avec le retour de l'entraîneur Vincent Kompany, après plusieurs jours passés à l'hôpital à la suite d'un malaise soudain.

Kompany ne s'attendait pas à retrouver, à son retour, une situation encore plus agitée qu'avant son congé maladie.

Mais la réalité a dépassé la fiction, et l'expression s'applique parfaitement à la situation, puisque le terme « Bayern Hollywood » est revenu sur toutes les lèvres en Allemagne. Ce terme était apparu à la fin du siècle dernier pour décrire le Bayern Munich, à une époque où l'actualité et les événements extrasportifs éclipsaient totalement l'actualité sportive du club bavarois.

C'est précisément ce qui se passe actuellement. Après l'affaire Musiala est apparue l'affaire Neuer, puis la crise autour du milieu de terrain allemand est revenue sur le devant de la scène, dans un vestiaire où grandit une opposition à la direction, menée par Joshua Kimmich en sa qualité de porte-parole des joueurs.

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Premier acte : l'affaire Jamal Musiala

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Tout a commencé lorsque Jamal Musiala, l'un des plus grands talents actuels et futurs du Bayern Munich, a été victime d'un malaise soudain au cours d'un match.

Après les examens médicaux passés par le milieu offensif allemand, on a appris qu'il souffrait d'un trouble neurologique provoquant des épisodes de perte de conscience et d'attention, un trouble qui pourrait être la cause ou la conséquence d'un accident de voiture survenu quelques semaines plus tôt. Depuis, les spéculations sur son état n'ont jamais cessé.

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L'affaire Musiala s'est toutefois envenimée lorsque plusieurs figures de premier plan et dirigeants du Bayern Munich ont fait des déclarations publiques plaçant le joueur au cœur de la tempête, lui qui avait prolongé son contrat en 2025 pour devenir le joueur le mieux payé de l'effectif, avant d'être ensuite dépassé par Harry Kane.

Le premier à s'exprimer sur le sujet a été Uli Hoeness, président d'honneur du club, qui a semé le doute en déclarant : « Nous sommes face à un dilemme avec lui ; il continue de percevoir son salaire, mais ce qu'il est capable d'apporter aujourd'hui ne correspond plus à ce que prévoit son contrat. »

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Uli Hoeness et Rummenigge s'en sont pris à Musiala en raison du trouble neurologique qui affecte son niveau, alors qu'il est le deuxième joueur le mieux payé de l'équipe, tandis que la FIFPro est montée au créneau pour le défendre.

Quelques heures seulement plus tard, Karl-Heinz Rummenigge, ancien joueur et dirigeant du Bayern, a appuyé ces propos : « Ce qu'ont dit Uli et Jan-Christian est juste. Musiala a un problème de santé, tout le monde le sait. On sait aussi qu'il a un contrat qui comporte des sommes très importantes. En tant que club, nous devons réfléchir à la manière de gérer cette situation. »

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Tout cela a entraîné l'intervention de la FIFPro, contrainte de prendre la défense de Musiala après les critiques publiques qu'il a essuyées de la part de son propre club pour des motifs financiers.

Le club a alors fait partiellement machine arrière, à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

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On pouvait y lire : « Mardi dernier, une discussion constructive a eu lieu entre le Bayern Munich et les représentants de Musiala. La santé du joueur passe avant tout pour les deux parties. Jamal Musiala bénéficie de tout notre soutien dans son processus de rétablissement. »

Le club a néanmoins reconnu que les discussions se poursuivraient dans la confidentialité, signe évident que le dossier n'est pas encore clos.

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Deuxième acte : l'affaire Manuel Neuer

Alors que les répercussions de l'affaire Musiala se font toujours sentir, l'affaire Neuer a refait surface. Le gardien expérimenté vit ses dernières années sur les terrains, en proie à des blessures à répétition. Il s'est d'ailleurs de nouveau blessé ce 7 novembre, et le club lui a accordé une autorisation d'absence.

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Mais ce qui inquiète au Bayern Munich ne concerne pas sa blessure, ou du moins pas uniquement.

Selon les médias allemands, Neuer s'est récemment séparé de sa femme Anika, enceinte, et a été aperçu ces derniers temps en Sicile en compagnie d'une autre femme âgée de 23 ans, kinésithérapeute de profession. C'est pour cette raison qu'il a demandé au club l'autorisation de partir en vacances au Brésil.

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Tout cela survient alors que le gardien est toujours éloigné des terrains en raison de sa blessure, et que son ex-femme a publié un message contre lui sur les réseaux sociaux.

Selon le journal Bild, Neuer, blessé, est parti en vacances au Brésil avec une jeune femme de 23 ans, après sa séparation d'avec sa femme enceinte, qui a publié des messages contre lui sur les réseaux sociaux.

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On pouvait notamment lire dans le message qu'Anika a aimé sur TikTok : « Tromper une femme enceinte, c'est un autre niveau de méchanceté. Si tu es capable de tromper la femme qui porte ton enfant, au moment où elle a le plus besoin de toi, cela ne signifie pas seulement que tu manques de loyauté, mais que tu es dépourvu des valeurs les plus élémentaires, de morale et de respect. C'est écœurant. »

Troisième acte : Kimmich présent dans les deux crises

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Au milieu de ce chaos, le dernier à entrer en scène a été le capitaine de l'équipe, Joshua Kimmich. Le milieu de terrain a fait la une pour deux raisons, toutes deux liées aux crises qui assaillent le Bayern Munich, dans un scénario qui semble tout droit sorti d'un film.

D'abord, Kimmich a pris la défense de Jamal Musiala et adressé des critiques directes à la direction du club : « On ne peut pas exposer un joueur à une telle situation. Jamais. Le club passe en premier, mais il n'est pas plus grand que l'être humain. Ce qui s'est passé est inacceptable et ne reflète pas la manière de faire du Bayern Munich. »

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L'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque Kimmich, vice-capitaine de l'équipe, est également apparu dans l'affaire Neuer, qui est, lui, le premier capitaine de l'équipe.

Lina Kimmich, l'épouse du milieu de terrain, a en effet aimé une publication sur Instagram d'une conseillère conjugale, dans laquelle celle-ci s'en prenait directement à Neuer pour ce qu'il a fait à sa famille.

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Autant de crises que Vincent Kompany doit désormais gérer, après son retour dans l'équipe à la suite de plusieurs jours passés à l'hôpital.

À son retour, les affaires sportives semblaient suivre leur cours habituel, malgré la défaite face à Lille en Ligue des champions, mais l'entraîneur devra intervenir pour régler les crises extrasportives s'il ne veut pas perdre totalement le contrôle du vestiaire.