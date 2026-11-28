Barcelone reçoit un renfort de poids avant d'affronter le Deportivo La Corogne. Plusieurs joueurs importants font leur retour dans le groupe, à commencer par Lamine Yamal, tandis que Rodrigo Hernández et Andreas Christensen sont également convoqués. La liste réserve aussi une surprise avec un nouveau visage issu de l'équipe réserve, alors que plusieurs absences de taille continuent de peser sur l'effectif.
Lors de la conférence de presse d'avant-match, Hansi Flick a confirmé la présence de Rodrigo Hernández et de Christensen dans le groupe qui se rendra au stade du Riazor pour affronter le Deportivo La Corogne. Il a également annoncé la convocation d'Orian Gorin, milieu de terrain du Barça Atlètic, qui fait partie des nouveaux visages appelés à découvrir l'équipe première.
L'appel de Gorin intervient après la première apparition d'Álex Campos cette semaine à Bakou. Flick continue ainsi de faire appel à des éléments de l'équipe réserve pour pallier les absences et offrir aux jeunes talents l'occasion de côtoyer l'équipe première, dans un contexte qui l'oblige à remanier la liste des joueurs disponibles pour les prochains matchs.
En revanche, Barcelone récupère Lamine Yamal, qui fait son retour dans le groupe après avoir manqué le match de Ligue des champions face à Sabah en raison d'une blessure à la cheville. Il sera à la disposition du staff technique pour cette rencontre très attendue, ce qui offre à Flick une option supplémentaire en attaque.
Malgré ces renforts, Barcelone n'abordera pas la rencontre au complet. L'absence d'Alejandro Balde, qui n'a pas pu terminer le match à Bakou après une entorse à la cheville, est confirmée. Marc Bernal manquera lui aussi à l'appel en raison d'une blessure, Flick l'ayant écarté pour les deux prochains matchs, tout comme Fermín, absent pour cause de suspension.
Le groupe de Barcelone pour affronter le Deportivo La Corogne se compose de Joan García, Cancelo, Brian Fariñas, Cubarsí, Gavi, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Szczęsny, Adeyemi, Christensen, Rodrigo, Gordon, Gerard Martín, Olmo, De Jong, Koundé, Eric, Livaković, Orian Gorin et Álex Campos, mêlant joueurs de l'équipe première et jeunes talents du Barça Atlètic.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.