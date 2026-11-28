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Barcelone reçoit un renfort de poids avant d'affronter le Deportivo La Corogne. Plusieurs joueurs importants font leur retour dans le groupe, à commencer par Lamine Yamal, tandis que Rodrigo Hernández et Andreas Christensen sont également convoqués. La liste réserve aussi une surprise avec un nouveau visage issu de l'équipe réserve, alors que plusieurs absences de taille continuent de peser sur l'effectif.

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Lors de la conférence de presse d'avant-match, Hansi Flick a confirmé la présence de Rodrigo Hernández et de Christensen dans le groupe qui se rendra au stade du Riazor pour affronter le Deportivo La Corogne. Il a également annoncé la convocation d'Orian Gorin, milieu de terrain du Barça Atlètic, qui fait partie des nouveaux visages appelés à découvrir l'équipe première.

L'appel de Gorin intervient après la première apparition d'Álex Campos cette semaine à Bakou. Flick continue ainsi de faire appel à des éléments de l'équipe réserve pour pallier les absences et offrir aux jeunes talents l'occasion de côtoyer l'équipe première, dans un contexte qui l'oblige à remanier la liste des joueurs disponibles pour les prochains matchs.

En revanche, Barcelone récupère Lamine Yamal, qui fait son retour dans le groupe après avoir manqué le match de Ligue des champions face à Sabah en raison d'une blessure à la cheville. Il sera à la disposition du staff technique pour cette rencontre très attendue, ce qui offre à Flick une option supplémentaire en attaque.

Malgré ces renforts, Barcelone n'abordera pas la rencontre au complet. L'absence d'Alejandro Balde, qui n'a pas pu terminer le match à Bakou après une entorse à la cheville, est confirmée. Marc Bernal manquera lui aussi à l'appel en raison d'une blessure, Flick l'ayant écarté pour les deux prochains matchs, tout comme Fermín, absent pour cause de suspension.

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Le groupe de Barcelone pour affronter le Deportivo La Corogne se compose de Joan García, Cancelo, Brian Fariñas, Cubarsí, Gavi, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Szczęsny, Adeyemi, Christensen, Rodrigo, Gordon, Gerard Martín, Olmo, De Jong, Koundé, Eric, Livaković, Orian Gorin et Álex Campos, mêlant joueurs de l'équipe première et jeunes talents du Barça Atlètic.