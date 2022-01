Le retour de Pogba peut-il résoudre les problèmes de Manchester United ?

Le Manchester United du passé aurait quitté Villa Park samedi soir avec les trois points, après avoir résisté à la tempête de la deuxième mi-temps pour s'imposer 2-0.

Cependant, ce n'est pas le Manchester United du passé et, malheureusement, le Manchester United du présent est en proie à des problèmes qui persistent quelle que soit l'identité du manager.

Le calme plat au mercato

L'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick a admis qu'avec le recul, il aurait peut-être dû opter pour une défense à trois pour donner à l'équipe une plus grande solidité défensive contre Aston Villa, car l'équipe de Steven Gerrard a dominé après la pause pour obtenir un match nul mérité.

Cependant, la gestion du match par l'Allemand n'est pas le seul problème de cette soirée de Premier League décevante pour United.

La fragilité mentale et les problèmes habituels du milieu de terrain ont contribué à faire perdre deux autres points dans la quête d'une place dans le top 4.

Commençons par ce dernier point. Dans un peu moins de deux semaines, la fenêtre des transferts se fermera et, à l'heure actuelle, United n'est pas près de signer qui que ce soit.

La position du club sur le mercato reste la même : c'est une période difficile pour faire des affaires et ils ne bougeront jamais pour des cibles estivales qui deviennent soudainement disponibles au milieu de la saison pour une raison ou une autre.

L'histoire a évidemment prouvé que les signatures de janvier peuvent avoir des effets transformateurs sur les équipes.

United n'a qu'à remonter à l'acquisition de Bruno Fernandes pour voir l'impact qu'une nouvelle addition peut avoir à Old Trafford.

Et n'oublions pas que les précédents transferts de janvier pour Nemanja Vidic et Patrice Evra ne se sont pas trop mal passés non plus ! Mais il semble que les fans de United devront attendre pour voir une arrivée à leur poste problématique.

Les cibles principales Declan Rice et Jude Bellingham ne bougeront pas dans les deux prochaines semaines et si Amadou Haidara, le milieu de terrain du RB Leipzig, est une option plus accessible pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'approche officielle et les sources disent que les arrivées restent improbables.

Et puis, il y a Paul Pogba

L'international français est de retour à l'entraînement après un long arrêt dû à une blessure à la cuisse et pourrait reprendre la compétition le mois prochain, mais si vous regardez la manière dont United a encaissé ses buts contre Aston Villa, pas sûr que son retour ne fasse une grande différence.

La créativité du joueur de 28 ans serait la bienvenue, mais United a été puni à Birmingham pour ne pas avoir le genre de bouclier défensif solide qu'offre un milieu de terrain défensif de grande classe.

À Villa Park, la vitesse de Nemanja Matic était un problème, tout comme le positionnement de Fred. Le Brésilien poussait plus haut sur le terrain, ce qui a contribué à la création du deuxième but de Fernandes, mais aussi à l'égalisation tardive de Villa.

Le manque de contrôle au milieu de terrain a laissé United dans l'embarras à de nombreuses reprises cette saison.

Alors que Gerrard pouvait faire appel à Philip Coutinho pour faire basculer le match, Rangnick n'avait pas vraiment de solution sous la main.

Un manque confiance à combattre

Bien qu'il admette la difficulté de faire des affaires pendant la fenêtre de janvier, Rangnick a désigné le milieu de terrain comme une zone à améliorer mais, à moins que ceux qui sont au-dessus de lui ne changent d'avis pour faire des affaires dans les deux prochaines semaines, il devra s'en tenir à la même équipe jusqu'à la fin de la saison.

Il devra donc tirer le meilleur parti du talent à sa disposition, ce qui signifie qu'il est impératif qu'il résolve le problème mental qui retient United en ce moment.

Ole Gunnar Solskjaer a admis, lorsqu'il était en poste, que les joueurs paniquaient parfois au premier signe de difficulté et ne parvenaient donc pas à aller au bout des matchs.

L'article continue ci-dessous

Rangnick n'est pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle son équipe a paniqué après le but de Jacob Ramsey à Villa Park, mais elle n'était pas assez calme ou expérimentée pour résister à l'attaque inévitable qui a suivi. En effet, quatre minutes plus tard, les hôtes étaient à égalité.

C'était difficile à accepter, étant donné que c'était la meilleure performance de United depuis le début du mandat de Rangnick, mais il est clair que les joueurs manquent de confiance dans les moments difficiles.

Il incombe maintenant au manager de faire appel à ses talents de motivateur pour restaurer la confiance et la force mentale, car ses patrons ne chercheront pas de réponses dans la fenêtre d'hiver. Reste à savoir si le retour de Paul Pogba pourra en apporter.