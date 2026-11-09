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Les espoirs de la Suisse de retrouver Granit Xhaka pour la dernière trêve internationale de l’année se sont envolés après une nouvelle blessure du milieu de Sunderland. Le capitaine expérimenté devait réintégrer le groupe après une période d’absence controversée, mais un problème au mollet survenu avec son club prive Murat Yakin de son leader le plus expérimenté.

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Un coup dur pour le capitaine de Sunderland

Le retour attendu de Xhaka en équipe de Suisse est compromis après une blessure au mollet subie par le milieu de terrain lors du récent match de Sunderland contre Chelsea. L’ancien joueur d’Arsenal passait une IRM lundi matin afin de déterminer l’étendue exacte de la blessure, mais les premières indications laissent penser qu’il ne participera pas aux prochaines rencontres. Ce contretemps est particulièrement frustrant puisqu’il empêche son retour après le scandale lié à un faux certificat de Covid-19 qui avait éclipsé sa précédente absence.

Le milieu de terrain expérimenté est une figure centrale du football suisse depuis plus de dix ans, et son absence laissera un vide important dans l’entrejeu face à la Slovénie et à l’Écosse. Si un rétablissement miraculeux restait envisageable, le staff médical suisse et Yakin semblent désormais résignés au fait que leur capitaine ne sera pas disponible. Cette blessure au mollet lui fera manquer les derniers matches de Ligue des nations du cycle automnal 2026.

Muheim rejoint la liste des blessés

Xhaka n’est pas le seul joueur contraint de rester à l’écart : le défenseur de Hambourg Miro Muheim ne participera pas non plus au rassemblement. Malgré ses excellentes performances en club, récemment illustrées par un superbe but inscrit d’une frappe de 30 mètres contre le Borussia Monchengladbach, des problèmes musculaires l’empêcheront de rejoindre la sélection. « Je sais que j’ai une bonne frappe. Mais que tous mes tirs rentrent, ce n’est pas tout à fait normal », a confié Muheim après ses récents buts, selon Blick.

L’absence du latéral gauche a contraint Yakin à chercher une autre solution, et le défenseur des Young Boys Isaac Schmidt a été appelé en renfort. Muheim s’est imposé cette saison comme l’un des latéraux offensifs les plus prometteurs de 2. Bundesliga. Cette blessure le prive d’une occasion de prétendre à une place de titulaire régulier en sélection.

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Des nouvelles contrastées pour Manzambi et Vargas

La situation de Johan Manzambi, joueur d’Aston Villa victime d’un tacle effrayant lors d’un match contre Manchester United, a suscité un soulagement général. Bien qu’il ait dû être remplacé après ce tacle avec un crampon apparent, l’Association suisse de football a confirmé que le pire avait été évité. Manzambi devrait rejoindre le groupe à Saint-Gall comme prévu, un renfort bienvenu pour les options offensives de Yakin.

Prochains matchs SVN UEFA Nations League B 14:45 SUI

La situation de l’ailier de Séville Ruben Vargas est un peu plus compliquée. L’attaquant souffre actuellement de troubles gastro-intestinaux et n’a pas pu se rendre en Suisse lundi matin. La fédération a indiqué qu’il rejoindrait l’équipe dès qu’il serait rétabli. Sa participation au premier match de cette trêve reste incertaine, mais le staff médical se montre optimiste quant à la possibilité de le voir jouer plus tard dans la semaine.

De nouveaux visages dans le groupe suisse

Plusieurs joueurs expérimentés étant indisponibles, Yakin en a profité pour donner leur chance à de nouveaux talents. Aux côtés de Silas Huber et Samuel Ballet, un troisième nouveau visage rejoint le groupe de l’équipe première. Roggerio Nyakossi, capitaine de l’équipe de Suisse des moins de 21 ans qui évolue actuellement à OH Leuven, club de première division belge, a été appelé pour la première fois en équipe nationale A afin de renforcer la défense centrale.