L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'apprête à faire face à un grand dilemme défensif, mais un dilemme qui sera le bienvenu pour le technicien espagnol et qui fera l'envie des autres grandes équipes à travers le continent.

Cela intervient après le retour du Français William Saliba aux entraînements d'Arsenal, selon ce qu'a rapporté la chaîne "BBC", lui qui était absent depuis le début de la saison en cours en raison d'une blessure au dos qui l'avait contraint à quitter le terrain lors du match entre la France et l'Espagne en demi-finale du Mondial 2026.

Le joueur de 25 ans était l'un des meilleurs défenseurs de Premier League ces dernières saisons, mais en son absence, Ezri Konsa, arrivé récemment dans l'équipe cet été, s'est intégré en douceur pour aider Arsenal à retrouver le sommet du classement.

En réalité, depuis l'arrivée de Konsa en provenance d'Aston Villa pour 55 millions de livres sterling, lui et Gabriel Magalhães ont formé un partenariat solide, Arsenal possédant une nouvelle fois la meilleure défense du championnat, avec seulement cinq buts encaissés en neuf matchs.

Saliba souffrait d'un problème au dos tout au long de la saison dernière, mais il a été envoyé consulter un spécialiste après la Coupe du monde.

Il a été décidé qu'il n'avait pas besoin de subir une opération chirurgicale, mais qu'il aurait besoin d'une longue période de rééducation, et aucune date n'a été fixée pour son retour.

L'international français s'entraînait individuellement au centre d'entraînement d'Arsenal, mais il a désormais repris les entraînements collectifs avant le match de Ligue des champions contre le Slavia Prague, après quoi un calendrier chargé se profile durant la période des fêtes.

Saliba et son partenaire habituel Gabriel ont été une raison majeure du sacre d'Arsenal en Premier League, le premier titre du club depuis 22 ans, la saison dernière.

Comment Arteta va-t-il s'y prendre ?

Arsenal reçoit Hull City samedi prochain avant le début de la prochaine trêve internationale ce mois-ci.

Ce laps de temps permettra à Saliba d'améliorer davantage sa condition physique avant de redevenir une option régulière pour Arteta.

Mais lorsque Saliba sera de retour, Arteta devra décevoir l'un de ses joueurs.

Ben White et Jurriën Timber ont été les deux options d'Arsenal au poste d'arrière droit cette saison, deux options fiables au plus haut niveau.

Tous deux ont déjà connu des problèmes de condition physique par le passé, mais White a été disponible pour tous les matchs d'Arsenal cette saison, à l'exception d'un seul.

Konsa pourrait être déplacé au poste d'arrière droit, un poste qu'il a également occupé pour la première fois avec la sélection anglaise, ce qui permettrait à Saliba de jouer aux côtés de Gabriel à son poste habituel.

Arteta apprécie la puissance physique au sein de son équipe d'Arsenal, et déplacer Konsa, doté d'une force physique considérable, au poste d'arrière droit poserait un immense défi aux attaquants adverses.

Le retour de Saliba réduit également les chances du défenseur central Cristhian Mosquera d'obtenir du temps de jeu, et le peu de minutes qu'il a disputées jusqu'à présent cette saison soulèvera des questions sur son avenir, malgré sa guérison d'une blessure aux ischio-jambiers.

Arsenal a disputé 63 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, remportant le championnat et atteignant la finale de la Ligue des champions.

Et comme Arteta vise à défendre son titre et à réussir sur la scène européenne cette fois-ci, il y aura de nombreux matchs pour faire tourner ses multiples options.