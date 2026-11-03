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L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, s’attend à une ambiance hostile lorsque son équipe affrontera Feyenoord à De Kuip, mardi, en Ligue des champions. L’ancien défenseur de l’Ajax est revenu sur ses succès passés dans ce stade tout en exhortant ses joueurs à réagir après leur défaite dans le derby.

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L’Inter veut réagir sur la scène européenne après son revers dans le derby

L’Inter se déplace à Rotterdam pour affronter Feyenoord à De Kuip mardi soir, avec l’objectif de lancer sa campagne de Ligue des champions. Le club milanais compte trois points en trois matches, après des défaites contre le Real Madrid et le Club Brugge et une courte victoire face au Shakhtar.

L’équipe de Christian Chivu aborde cette rencontre avec l’ambition de rebondir après sa douloureuse défaite 3-1 contre l’AC Milan dans le derby.

Ce match marque le retour de Chivu à De Kuip, un stade où il avait connu le succès lorsqu’il jouait à l’Ajax.

Chivu évoque son histoire personnelle avec De Kuip

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Chivu est revenu sur son histoire dans le stade de Feyenoord, tout en reconnaissant que son équipe devra faire face à des supporters très présents. « J’ai remporté la Coupe des Pays-Bas ici [en 2002]. Je sais ce que ce stade représente pour cette équipe et je connais la passion de ses supporters », a déclaré Chivu.

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« Je connais l’ambiance qu’ils créent. Ce ne sera pas facile ; l’atmosphère sera hostile, mais c’est précisément pour cela que nous aimons jouer en Ligue des champions. »

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« Nous savons que ce match ne sera pas facile, mais nous savons aussi parfaitement qui nous sommes et ce que nous voulons accomplir », a-t-il ajouté.

L’Inter se prépare à des duels intenses

Chivu a salué les performances de Feyenoord à domicile et appelé ses joueurs à rester vigilants face aux qualités offensives de leur adversaire. « Cette équipe s’épanouit à domicile, portée par ses supporters », a souligné l’entraîneur de l’Inter.

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« Elle possède des joueurs de qualité qui excellent dans les duels et les situations de un contre un. »

« Nous devons montrer nos propres forces et tout ce dont nous sommes capables pour leur poser des problèmes... Nous allons réaliser une grande performance », a affirmé Chivu.

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L’Inter vise des points précieux à l’extérieur

L’Inter cherche à décrocher sa deuxième victoire de la phase nationale à Rotterdam avant de se reconcentrer sur la Serie A.

Chivu attend de son équipe une prestation disciplinée sur le plan tactique malgré une forte pression.

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Le coup d’envoi à De Kuip est prévu mardi soir.