Le retour d’Ekhator : l’Italie U21 arrache le nul face à la Belgique après un match musclé et une remontée

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La série de six victoires consécutives de l’Italie U21 prend fin, mais le nul de l’Italie de Silvio Baldini face à la Belgique a malgré tout beaucoup de valeur au vu de son scénario : une remontée en fin de match, conclue par le penalty d’Ekhator, joueur de la Juventus, qui l’obtient et retrouve le chemin des filets, pour signer le 2-2.

L’entraîneur change cinq joueurs par rapport à la composition de départ alignée en France : à la 25e minute, Inacio repique dans l’axe et frappe. Le gardien Pieklak ne retient pas le ballon et, entre Lipani et Cherubini, c’est l’ailier qui prend le dessus pour le pousser au fond et donner l’avantage 1-0 à l’Italie U21. Mais cet avantage ne dure pas : deux minutes plus tard, à la suite d’un corner, Burlet reprend de volée et sert involontairement Mirisola, qui contrôle puis frappe pour battre Daffara.

En seconde période, Mbangula récupère le ballon à gauche et le glisse à Nonge, qui sert Mirisola juste devant le but. Ce dernier signe un doublé et donne l’avantage aux siens. En fin de match, un début de bagarre implique Mane, Fofana, Bassette et Ekhator, avant qu’Amatucci ne lance l’avant-centre de la Juventus en profondeur. Celui-ci provoque la faute et transforme le penalty. Dans les derniers instants, Daffara se distingue encore face à une percée de Duranville. Un bon avant-dernier match amical en vue de l’Euro Espoirs, le dernier étant prévu en mars.