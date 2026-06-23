Le retour d’Alisson et les applaudissements pour Neymar… Les coulisses de l’entraînement du Brésil avant le match au sommet

La sélection brésilienne a effectué son entraînement ce mardi avec l’ensemble de son effectif, à l’exception de Raphinha, blessé, avant de s’envoler pour Miami en prévision du match de jeudi matin contre l’Écosse, comptant pour la troisième journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal Mundo Deportivo, le gardien titulaire Alisson Becker, qui avait travaillé à part lundi pour gérer son effort physique, a réintégré le groupe ce mardi au Columbia Park de Morristown (New Jersey, États-Unis) et a participé normalement à la séance.

Les joueurs ont d’ailleurs évolué dans des conditions climatiques très différentes de celles des derniers jours, la température ayant chuté de plus de 30 °C à moins de 20 °C.

Neymar, Gabriel Martinelli et Bruno Guimarães, surpris par la fraîcheur, ont dû se frotter les bras et les mains avant de descendre sur la pelouse, selon l’agence de presse espagnole EFE.

Pendant les 15 minutes ouvertes aux médias, la sélection brésilienne dirigée par Carlo Ancelotti a enchaîné des exercices d’échauffement et un rondino avec les 22 joueurs disponibles.

Rafinha, toujours en phase de récupération après sa lésion aux ischio-jambiers du genou droit, était le seul absent et manquera assurément le rendez-vous face à l’Écosse.

Selon une source proche de l’ailier du FC Barcelone, citée par l’agence EFE, il ne devrait pas être opérationnel avant un éventuel huitième de finale.

De retour de blessure, Neymar s’est heurté à Danilo lors d’un exercice, provoquant les applaudissements de ses partenaires.

Lors de cette troisième journée, la Seleção vise la première place du groupe C, avec 4 points au compteur et une différence de buts seulement plus favorable que le Maroc, deuxième, qui rencontrera Haïti lors de cette même journée.



