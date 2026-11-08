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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Le résultat est douloureux » : le capitaine de l'Atlético Madrid identifie la cause de la défaite face au Barça

Atlético Madrid vs FC Barcelone
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Koke
Espagne

Le Barça prend le large en tête

Koke, le capitaine de l'Atlético de Madrid, a identifié la raison de la défaite de son équipe face au Barça, sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre qui les a opposés ce soir, au stade « Metropolitano », dans le cadre de la Liga.

 Le Barça a atteint les 33 points en tête de la Liga, suivi du Real Madrid avec 30 points, puis de l'Atlético de Madrid, troisième avec 28 points.

Koke a déclaré, dans des propos accordés au réseau « Movistar » après le match : « Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe ? L'efficacité. L'équipe a livré une excellente première mi-temps. Nous avons eu plus d'occasions, mais ils ont marqué un but sur un contre avant la fin de la première période. C'est ça le football. Ils ont été plus précis dans l'exploitation des occasions. Il n'y a rien à reprocher à mon équipe. »

Il a poursuivi : « L'équipe a livré une bonne performance après la pause. Nous avons eu l'occasion de Julián. Il ne s'est rien passé de notable dans le match, et le résultat de 2-1 a été douloureux pour nous. »

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Il a conclu : « J'ai hâte de disputer le prochain match. Donnons tous le meilleur de nous-mêmes, que ce soit ceux qui partiront avec leurs sélections nationales ou ceux qui resteront. Barrios est un joueur formidable. Il nous apporte beaucoup. »

 

 

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