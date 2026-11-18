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Il n'a disputé que 12 minutes cette saison, mais elles ont suffi pour qu'il s'invite à la table des grands. Au FC Barcelone, on est intimement convaincu que le jeune attaquant égyptien possède quelque chose de rare, que peu de joueurs ont. Bojan Krkić, coordinateur du football et chargé du suivi minutieux de la progression des jeunes talents du club, l'a dit ouvertement.

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Il a beaucoup été question cet été du recrutement d'un véritable avant-centre au FC Barcelone, et le club n'a jamais caché que sa cible prioritaire était Julián Álvarez. Mais malgré les efforts du joueur lui-même pour porter le maillot blaugrana, la fermeté de l'Atlético de Madrid a contraint le Barça à se tourner vers d'autres options.

Finalement, Hans Flick a eu l'excellente idée de tester Raphinha en pointe, et Gabriel Jesus est également arrivé. Mais une autre décision importante a été prise : offrir à Hamza Abdelkarim un rôle clé au sein de l'équipe première.

L'Égyptien ne bénéficie pas de beaucoup de temps de jeu sous les ordres du technicien allemand. Il n'a joué que 12 minutes cette saison, réparties sur deux matchs de Liga : 4 minutes face au Rayo Vallecano et 8 minutes contre Getafe. Cela ne signifie pas pour autant que Hamza n'est pas très apprécié en interne.

Le staff technique est en effet pleinement convaincu de son immense potentiel et voit en lui un futur grand attaquant, ce qui explique que son nom revienne avec insistance dans les couloirs du club malgré ses rares apparitions.

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Par ailleurs, le quotidien « Sport » a précisé que le club était ravi de l'attitude et de l'humilité de l'attaquant égyptien, qui alterne cette saison entre l'équipe première, l'équipe réserve et l'équipe de jeunes avec un comportement irréprochable.

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Il a même disputé un match de Youth League le jour même, avant d'être remplacé à la mi-temps pour rejoindre le groupe de Flick. C'était lors du match contre Aston Villa, un épisode qui reflète tout son professionnalisme et son engagement total.

Hamza Abdelkarim a reçu de vibrants éloges de la part de Bojan Krkić ce mercredi, lors d'un entretien réalisé avec le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, dans l'émission « Tot Costa » sur Catalunya Ràdio.

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Bojan est coordinateur du département football du FC Barcelone et son rôle est étroitement lié aux jeunes joueurs. Il sait parfaitement de quoi il parle lorsqu'on l'interroge sur les jeunes talents prometteurs de l'équipe, surtout au poste d'avant-centre, qu'il a lui-même occupé durant sa carrière.

Lors de la séquence des questions rapides, on a demandé à Bojan Krkić de choisir, parmi les numéros 9 évoluant hors du Barça, celui qui était selon lui le meilleur du monde et celui qu'il préférait. Mais il n'a pas hésité à donner son avis d'une autre manière, en prenant la défense des attaquants barcelonais.

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« Nous avons les meilleurs attaquants du monde », a déclaré Bojan, une réponse qui traduit une grande confiance dans le projet actuel du club.

Il a ensuite cité le nom de Hamza Abdelkarim, en livrant son pronostic sur le joueur égyptien : « Et plus encore, nous avons un jeune joueur qui sera parmi les meilleurs : c'est Hamza Abdelkarim. Il a montré son instinct de buteur pendant la préparation ; c'est une qualité rare, et nous l'avons chez nous. »

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Ces mots confirment la confiance de la direction sportive envers le joueur égyptien, et il en va de même pour le staff technique. Hans Flick n'a en effet jamais cessé de faire son éloge, même s'il lui est difficile de lui trouver une place dans le onze de départ, entre le rendement brillant de Raphinha et la façon dont Gabriel Jesus exploite pleinement son temps de jeu.

Dans un entretien accordé au quotidien « Sport », Giuliano Belletti a salué l'attitude de Hamza lorsqu'il a dû renforcer l'équipe réserve : « C'est une question d'humilité, pour comprendre ce changement dans la dynamique de l'équipe. Je n'ai à me plaindre d'aucun joueur passé par l'équipe première puis venu chez nous. Il y a toujours eu un grand enthousiasme, et Hamza a aussi cet enthousiasme. »