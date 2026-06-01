Le responsable des arbitres, Pierluigi Collina, est intervenu pour interdire une astuce tactique lors de la Coupe du monde

On le voit de plus en plus souvent : le gardien s'assoit soudainement par terre pour se faire soigner, tandis que le reste des joueurs se rassemble sur la ligne de touche pour recevoir les consignes tactiques de l'entraîneur. Cet été, lors de la Coupe du monde, cette pratique appartiendra en tout cas au passé, comme l'a annoncé le responsable des arbitres, Pierluigi Collina.

Les sélectionneurs devront donc trouver d’autres parades pour communiquer leurs consignes sous pression. Désormais, les joueurs seront tenus à l’écart de la ligne de touche pendant la durée de l’intervention médicale.

Ils devront rester sur le point d’arrêt du jeu ou se regrouper au centre du terrain. Collina précise que les arbitres feront preuve de fermeté.

« Un gardien peut être blessé, mais les joueurs n’ont pas le droit de quitter le terrain pour prendre une sorte de temps mort avec leurs entraîneurs respectifs », a déclaré Collina à la BBC.

Si cette disposition empêche les discussions tactiques approfondies, elle permet toujours de couper l’élan de l’adversaire grâce à ce stratagème.

Cette Coupe du monde verra aussi l’arbitrage vidéo (VAR) renforcer ses prérogatives : il pourra désormais intervenir en cas de deuxième carton jaune et disposer d’une plus grande marge de manœuvre sur les décisions de corners.

Le milieu de terrain du FC Twente, Kristian Hlynsson, a récemment fait les frais d’une autre nouveauté : ayant trop tardé à quitter le terrain, son équipe a dû jouer une minute à dix. La même règle s’applique au Mondial.