Dans la première fuite émanant des coulisses du Ballon d'Or 2026, le journaliste Amr Naguib Fahmy, représentant de l'Égypte au sein du jury international, a créé une véritable surprise avec des choix qui ont brisé tous les pronostics et placé une nouvelle star sur le trône du football mondial.

La star française Kylian Mbappé est en tête de la liste du vote égyptien, à la première place, Amr Naguib confirmant ainsi son penchant pour la saison exceptionnelle de l'attaquant du Real Madrid, selon le site « 365scores ».

La plus grande surprise est venue du choix de la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia à la deuxième place, devançant le talent montant du Barça Lamine Yamal, classé troisième, puis le buteur anglais Harry Kane à la quatrième place.

Le vote égyptien a continué de faire débat avec le reste du classement, plaçant le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Vitinha à la cinquième place, suivi de l'Anglais Declan Rice sixième, puis de Jude Bellingham septième et de l'Espagnol Rodri huitième.

Les surprises ne se sont pas arrêtées là, puisque la liste a vu la présence inattendue du jeune défenseur Pau Cubarsí à la neuvième place, un choix audacieux qui reflète la confiance du journaliste égyptien dans le talent du défenseur du Barça, tandis qu'il a clôturé la liste avec l'Espagnol Fabián Ruiz à la dixième place.

Ce vote précoce vient enflammer le débat dans les milieux du football autour des critères du Ballon d'Or cette année, et confirme que la lutte pour la récompense la plus prestigieuse sera ouverte entre Mbappé, Kvaratskhelia et Yamal, loin des calculs traditionnels.