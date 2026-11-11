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Des rapports de presse ont révélé la date du retour de Nawaf Al-Aqidi, gardien de but d'Al-Nassr et de la sélection saoudienne, à la compétition au cours de la période à venir, après la grave blessure dont il a souffert durant la période écoulée.

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Al-Oqaidi s'est blessé au coude lors de la victoire de la sélection saoudienne face à son homologue koweïtienne sur le score d'un but à zéro, en septembre dernier, au stade Al-Inmaa de Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe Arabique dans sa vingt-septième édition, le « Khaleeji 27 ».

Cette blessure a privé le gardien saoudien des cages de l'Arabie saoudite pour le reste des matches du tournoi, ainsi que lors de la trêve internationale du mois de novembre en cours, en plus de son absence avec Al-Nassr durant toute la période écoulée.

Al-Oqaidi a subi une opération chirurgicale à l'endroit de sa blessure au coude, dans la capitale britannique Londres, le 16 octobre dernier, avant d'entamer son retour vers les terrains de football.

Selon le quotidien saoudien « Arriyadiyah », Nawaf Al-Oqaidi a commencé son programme de soins et de rééducation au centre « Aspetar » dans la capitale qatarie Doha, afin de pouvoir de nouveau disputer des matches dans la période à venir.

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Le journal a précisé que le gardien saoudien aura besoin d'une période comprise entre 4 et 6 semaines au cours de ce programme, durant lequel il effectuera des entraînements quotidiens de 3 heures, avant de se soumettre à une phase d'évaluation menée par le médecin traitant.

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À l'issue de cette phase d'évaluation, le médecin traitant déterminera si le gardien du club d'Al-Nassr peut reprendre normalement les entraînements et les matches, ou s'il a besoin de poursuivre les étapes de sa rééducation pendant une période supplémentaire.

Cela intervient dans le cadre d'un suivi continu du staff médical du club d'Al-Nassr, en coordination avec celui de la sélection saoudienne, selon ce qu'a révélé précédemment le compte de l'Arabie saoudite sur le site « X ».

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Cela signifie qu'Al-Oqaidi ne pourra pas revenir avant la fin du mois de décembre prochain environ, ce qui veut dire qu'il aurait été absent de la Coupe d'Asie des nations 2027 si celle-ci s'était tenue à sa date initiale, de manière normale.

Il était prévu que le Royaume d'Arabie saoudite accueille la Coupe d'Asie des nations 2027 du 7 janvier au 5 février prochain, avec la participation de 24 sélections.

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Toutefois, la Confédération asiatique de football a décidé de reporter le tournoi asiatique, qui débutera désormais en décembre de l'année prochaine, jusqu'en janvier 2028, en raison des contraintes logistiques que traversait le Royaume d'Arabie saoudite.

Le report de la Coupe d'Asie des nations 2027 pourrait constituer une lueur d'espoir pour Nawaf Al-Oqaidi, qui s'emploiera à revenir dès le début de l'année prochaine et à tenter de retrouver sa place de titulaire avec le club d'Al-Nassr, afin de réintégrer les rangs de l'Arabie saoudite.

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Il convient de rappeler qu'Al-Oqaidi n'est pas parvenu à décrocher une place dans le onze de départ du club d'Al-Nassr depuis le début de la saison en cours, où il occupe le poste de doublure du gardien brésilien Bento, avant que la blessure ne l'éloigne totalement des matches.