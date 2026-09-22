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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le rendement de l'Arabie saoudite va-t-il s'améliorer ? La composition probable de la sélection saoudienne pour l'ouverture de la Coupe du Golfe 27

Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
G. Donis
Arabie saoudite
Koweït
Grèce

Des changements en série par rapport à la formation du Mondial

Les supporters saoudiens attendent avec impatience l'annonce du premier onze officiel avec lequel l'Arabie saoudite disputera le match d'ouverture de la Coupe du Golfe « Gulf 27 » demain mercredi.

La sélection saoudienne affrontera son homologue koweïtienne demain sur le stade Al-Inma, dans la cité sportive du Roi Abdallah à Djeddah, en ouverture du tournoi qui se poursuivra jusqu'au 6 octobre prochain.

Les sélections saoudienne et koweïtienne évoluent dans le groupe 1, qui comprend également les équipes d'Irak et du Sultanat d'Oman.

Selon le site du journal saoudien Al-Yaum, Georgios Donis, le sélectionneur de l'Arabie saoudite, devrait aligner le onze suivant face au Koweït demain, pour son entrée en lice dans le tournoi « Gulf 27 » :

Gardien de but : Mohammed Al-Owais.

Défense : Mohammed Abu Al-Shamat, Hassan Tambakti, Abdulelah Al-Amri, Metaab Al-Harbi.

Milieu de terrain : Mohammed Kanno, Moukhtar Ali, Saleh Abu Al-Shamat.

Attaque : Firas Al-Buraikan, Sultan Mandash, Abdullah Al-Hamdan.

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Donis avait écarté 8 joueurs de la liste de la sélection saoudienne qui a participé à la Coupe du monde 2026, au premier rang desquels le capitaine de l'équipe Salem Al-Dawsari, la star d'Al-Hilal, ainsi que l'arrière droit Saud Abdulhamid, la vedette du club français de Lens, en raison de leurs blessures.

Le match face au Koweït demain sera le premier disputé par la sélection saoudienne depuis la rencontre contre le Cap-Vert (0-0) lors de la dernière journée des poules du Mondial, dont elle a été éliminée dès le premier tour.

À lire aussi : Vidéo. Le président de la Fédération koweïtienne lance un défi : nous sommes venus pour le titre du « Gulf 27 », et un cadeau pour les supporters des Bleus
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