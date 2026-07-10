L'Espagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire étriquée (2-1) face à la Belgique vendredi soir en quarts de finale, un succès arraché par le but tardif du remplaçant Alberto Merino (88^e). Elle défiera la France mardi prochain dans un choc au sommet.

La rencontre a été marquée par la résistance acharnée des Belges, contraints de composer sans Youri Tielemans, remplacé au pied levé par le chevronné Hans Vanaken, milieu de terrain du Club Bruges. Malgré cette contrainte, les Diables Rouges ont opposé une farouche opposition au grand favori du tournoi.

L’Espagne a ouvert le score à la 30e minute par Fabian Ruiz, qui a profité d’un rebond sur le gardien belge Thibaut Courtois après un tir de Dani Olmo pour marquer sur un centre précis de Pedro Porro, servi par Lamine Yamal depuis le côté droit.

Juste avant la pause, De Ketelaere a égalisé d’une tête puissante sur un centre de Castagne (41^e), inscrivant le premier but encaissé par l’Espagne depuis le début du tournoi, après 650 minutes d’une défense hermétique.

La seconde période a été marquée par une pression constante de la Roja, mais les Diables Rouges ont failli prendre l’avantage sur une frappe puissante de De Kuiper, qui a frôlé le poteau à la 55^e minute, avant que Luis de la Fuente ne lance Pedri et Ferran Torres pour dynamiser l’attaque.

La Belgique a ensuite subi un coup dur à la 72^e minute avec la sortie sur blessure de son gardien vedette Thibaut Courtois, touché à la cuisse. En larmes, il a cédé sa place à Sin Lamens, le portier de Manchester United, un changement déterminant.

De la Fuente a alors lancé Nico Williams et Merino pour débloquer la situation, et la réponse n’a pas tardé : Merino a exploité un rebond sur les gants de Lamens après une frappe fulgurante de Kobarsi aux abords de la surface, avant d’envoyer le ballon au fond des filets (88^e) et d’offrir à l’Espagne une qualification précieuse.

Grâce à ce succès, la Roja poursuit son parcours sans faute et défiera la France en demi-finale mardi prochain, pour un clasico européen entre deux prétendants au titre.